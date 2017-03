Intervias promove conscientização para travessia segura na rodovia

A Intervias, concessionária rodoviária administrada pela Arteris, realiza nesta terça-feira, dia 28, as campanhas de conscientização “Viva Ciclista” e “Passarela Viva”. O objetivo da iniciativa é prevenir acidentes, principalmente o atropelamento, através de orientações para a travessia segura na rodovia. As atividades acontecem das 7 às 18 horas, na altura do quilômetro 112,5 da rodovia Deputado Laercio Corte (SP 147), em Limeira.



Durante o evento, as bicicletas receberão manutenção e serão distribuídos adesivos refletivos e antenas de proteção contra linhas com cerol. Os profissionais da Intervias orientarão os pedestres e ciclistas sobre a importância do uso da passarela para a travessia segura e boas práticas no trânsito para evitar acidentes. As campanhas, criadas em 2006, já beneficiaram mais de quatro mil pessoas.



Segundo dados do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, ação do governo do Estado de São Paulo em prol da segurança no trânsito, somente em janeiro deste ano foram registrados 13.581 acidentes com vítimas. Destes, 408 são óbitos. O atropelamento é responsável por 30% dessas mortes. Os ciclistas representam 5% das vítimas fatais no primeiro mês de 2017.



A Arteris firmou parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito no início de 2016, incluindo no calendário da iniciativa todas as campanhas de conscientização desenvolvidas pela Arteris.



Arteris engajada para a segurança no trânsito



A segurança no trânsito é um dos pilares da Arteris. Engajada na Década de Ações Pela Segurança Viária (2011 – 2020), promovida pela ONU, a companhia tem como foco a redução de acidentes em suas rodovias. Durante todo o ano, a Intervias, bem como as demais concessionárias do Grupo, realiza campanhas e ações de conscientização para a educação no trânsito nas rodovias que administra.