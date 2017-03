Guarda civil localiza veículo roubado pelo Jardim Florença

Na manhã de 27/03 Segunda-feira a Vtr 485 com os Gcms Israel e Saulo ao patrulharem o bairro JD. Florença pela Área Rural depararam com um veículo abandonado onde após pesquisa pelo sistema Infoseg da Guarda Civil constou ser um um FIAT/Uno de cor vermelha placas BMD – 5348 ano 1990 de Rio Claro veículo roubado no dia 21/03/2017 pelo Sitio São Sebastião área rural de Corumbataí. Conduzido ao plantão policial (Guincho São Lucas).