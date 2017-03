Fórmula 1: Vettel vence a primeira corrida do ano e Massa segura 6º lugar

E. Cortez

E finalmente algo mudou no Mundial de Fórmula 1. E foi importante. A Mercedes não ganhou a primeira corrida do ano, no Grande Prêmio da Austrália, que pôde ser acompanhado na madrugada de domingo. O domínio absoluto da marca alemã parece ter cedido. Agora, a Ferrari alcançou as flechas prateadas e, na abertura da temporada, conseguiu inclusive superá-las.

Sebastian Vettel venceu a primeira corrida do ano, após um duelo impensável com o tricampeão mundial Lewis Hamilton. O britânico largou na ponta, mas depois da primeira e única mudança de pneus perdeu a liderança e não conseguiu mais recuperá-la. Terminou em segundo, defendendo-se dos ataques do seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, em vez de tentar lutar pela vitória.

A pré-temporada não fazia imaginar um início de campanha como o que se viu. A Mercedes tinha perdido só duas corridas na temporada passada, e nos testes de Barcelona apontava como a equipe mais forte e sólida. Entretanto, já ali se confirmou uma melhora substancial da Ferrari, que poderia lhe permitir encarar a escuderia alemã de igual para igual. Em Melbourne, tudo isso se confirmou. Hamilton obteve a pole, mas com Vettel nos seus calcanhares. E, na corrida, a batalha continuou. Os dois foram os grandes protagonistas, mantendo um duelo feroz, marcado pelas distintas estratégias e pela igualdade entre os dois carros.

Hamilton sofreu e teve a prova de que sua Mercedes já não é o melhor carro do grid. Manteve-se na liderança até que, na 17ª volta, decidiu entrar nos boxes para trocar de pneus, colocando um composto macio. E então começou a perder a corrida. A Mercedes monopolizou o segundo e o terceiro lugares, mas a Ferrari levou os louros.

Felipe Massa

Esta primeira corrida do ano de Felipe Massa foi muito boa. O brasileiro não decepcionou e terminou o GP da Austrália na sexta colocação. Feliz com o resultado, agradeceu a todos os funcionários da Williams por um grande final de semana.

O piloto da escuderia britânica, que largou em sétimo, conseguiu ultrapassar Romain Grosjean, da Haas, logo no começo da corrida e se manteve na sexta colocação desde então. A grande dúvida do brasileiro era saber se conseguiria passar do francês logo no começo da corrida.

Depois da ultrapassagem, o brasileiro admitiu que teve uma corrida bem tranquila. “Definitivamente, foi uma corrida muito boa. Eu sabia que a coisa mais importante para mim seria passar de Romain”.

O brasileiro admitiu que sua briga era com o pelotão intermediário e disse que não teria capacidade de disputar uma posição com os carros da Red Bull, da Mercedes e da Ferrari.

“Eles estavam muito rápido. Minha briga era mais com os caras da Haas, tipo Romain, do que com eles. Tanto é que a minha estratégia era passar e segurar a minha corrida até o fim”, concluiu.

Companheiro de Felipe Massa na Williams, o jovem Lance Stroll não foi feliz em sua primeira corrida oficial na categoria. A 12 voltas do final, o piloto acabou saindo da pista por conta de problemas nos freios.

A próxima corrida será no dia 9 de abril, na China (Shanghai).