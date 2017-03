Ficha de inscrição está disponível em página do Salão de Artes na internet

As inscrições para o Salão de Artes Plásticas de Rio Claro começaram nesta semana e para facilitar o acesso ao regulamento e à ficha de inscrição a prefeitura colocou na internet página do evento no endereço cultura.rc.sp.gov.br/salaodeartes. Em sua 35ª edição, o salão é aberto a participantes de todo o país e é um dos destaques da programação de aniversário da cidade, em junho.

A página do Salão de Artes Plásticas de Rio Claro na web detalha informações sobre a seleção, premiação, categorias, modalidades e outros assuntos importantes para quem vai participar. Pelo site é possível imprimir a ficha que deve ser entregue preenchida no ato de inscrição, que é gratuita.

A abertura do salão será no dia 17 de junho, no Centro Cultural. A mostra ficará aberta à visitação até 30 de julho de 2017. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura.

As inscrições terminam dia 6 de maio e estão sendo feitas de segunda a sexta-feira das 8 horas ao meio dia e das 14 horas às 16h30. O dia seis de maio será o único sábado em que haverá inscrições. Nessa data o atendimento será realizado das 8 às 17 horas.

Poderão ser inscritas obras nas modalidades pintura, desenho e escultura, dentro das categorias Contemporânea e Acadêmica.

As obras de arte deverão ser entregues pelos artistas, ou representantes, no Centro Cultural de Rio Claro, que fica na Rua 2, 2880, Vila Operária, anexo ao Lago Azul. É preciso apresentar ficha de inscrição preenchida. Outra opção de acesso à ficha e regulamento é o contato por email, nos endereços contato@cultura.rc.sp.gov.br ou analise@cultura.rc.sp.gov.br. Também é possível buscar a ficha e o regulamento presencialmente na administração do Centro Cultural.

Os artistas podem se inscrever em todas as modalidades e categorias. Cada inscrição deve conter no mínimo duas e no máximo três obras para cada categoria e modalidade escolhida. As obras devem ser originais e inéditas. Não são aceitas inscrições por meio de fotografias das obras.

Os vencedores serão escolhidos dentro de cada categoria – “Contemporânea” ou “Acadêmica” – e receberão prêmios nos valores de R$ 2.500,00 (1º lugar); R$ 1.500,00 (2º lugar) e R$ 1.000,00 (3º lugar). O telefone para mais informações é (19) 3522-8000.