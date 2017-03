Elektro reforça orientações de segurança

A partir do dia 29 de março, a transmissão do sinal analógico começa a ser gradativamente desativada. Com a necessidade de instalação de antena externa para que os telespectadores continuem assistindo à programação dos canais abertos, a Elektro orienta seus clientes sobre os riscos de choques elétricos e outros acidentes durante a instalação dos receptores de sinal e de equipamentos similares.

Para a especialista em segurança, Rosylania Santos, todo cuidado é pouco durante estes procedimentos. “Os acidentes acontecem porque as pessoas não se preocupam em observar a posição da rede elétrica, se está próxima ou não”, alerta a especialista.

A Elektro orienta que o ideal é solicitar o serviço de um técnico especializado na área. “ O profissional já está habituado às ações preventivas de segurança, e as chances de um acidente ocorrer serão bem menores”, ressalta.

A Elektro reforça algumas recomendações:

• Instale a antena longe da rede elétrica, respeitando a distância mínima de segurança de 3 metros da rede (quanto mais longe, melhor). E Certifique-se que mesmo em caso de queda esses equipamentos não irão tocar ou se aproximar dos fios elétricos.

• Não utilize materiais flexíveis na instalação, como bambus e canos (PVC, ferro, alumínio), pois há risco da perda de equilíbrio durante a instalação e consequente queda ou toque sobre a rede elétrica.

•Não utilize o cano da caixa de medição de consumo de energia elétrica (o “padrão”) como base de fixação, porque há risco de choque elétrico.

• Na ocorrência de chuvas, ventos e relâmpagos, não tente fazer a instalação da antena, já que será maior o risco de quedas e choques elétricos.

• Não encoste, nem aproxime objetos na rede elétrica, pois isso pode causar graves acidentes, inclusive fatais, já que as tensões de operações variam entre 127 e 13.800 volts.

• Use sempre equipamentos de segurança adequados à atividade.



Sobre a Elektro

Reconhecida por sete vezes nos últimos 9 anos como a Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do País, por seis vezes como a Melhor Empresa para Trabalhar do Brasil e duas vezes da América Latina, a Elektro é uma empresa do Grupo Iberdrola, 5º maior grupo de energia elétrica do mundo. Com atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, atende mais de 2,5 milhões de clientes, mais de 6 milhões de pessoas.