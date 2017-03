Evento é organizado pelo mandato do deputado estadual Gil Lancaster e pela ADJ Diabetes Brasil

A ADJ Diabetes Brasil promove no dia 6 de abril, às 14h, a audiência pública: A realidade do tratamento do diabetes no Brasil e sua judicialização, que será realizada no auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa. Nele, estarão presentes deputados, representantes do Ministério Público da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, bem como da Sociedade Brasileira de Diabetes e da ADJ Diabetes Brasil.

Esta iniciativa faz parte do III Programa Nacional de Jovens e Adultos com Diabetes, dando continuidade à articulação da rede de lideranças em diabetes, capacitando os participantes e outros representantes de associações, que se unirão à proposta.

O projeto tem como objetivos: articular a rede para realização de iniciativas que promovam a melhoria do tratamento do diabetes no Brasil; incentivar a troca de experiências e iniciativas nos municípios e estados, mobilizando-os para realização de campanhas; tornar os participantes polos difusores de informações, principalmente nas redes sociais, orientando-os a chamar a atenção do poder público e promover campanhas de advocacy dentro das associações que representam; e estimular a divulgação das ações na mídia.

Dessa forma, com a união de lideranças de associações do país, o tema diabetes ganhará mais visibilidade no panorama nacional, como também boas práticas serão implantadas para melhorar a universalidade, a equidade e a integralidade do tratamento da pessoa com diabetes no Brasil.

Para esta iniciativa se realizar, contamos com apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e da Federação Internacional de Diabetes da Região da América Latina (IDF SACA).



Sobre a ADJ Diabetes Brasil

Fundada em 10 de março de 1980, a ADJ Diabetes Brasil é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, legalmente registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Seu objetivo é promover educação nesse campo para pessoas com diabetes, familiares, profissionais de saúde e comunidade.

Atende gratuitamente as pessoas com todos os tipos de diabetes, de qualquer faixa etária e classe socioeconômica. Oferece um trabalho integrado realizado por uma equipe multidisciplinar.