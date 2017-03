Concurso culinário amplia público na Feira do Produtor

Com a Central do Agronegócio lotada, a Secretaria de Agricultura de Rio Claro, realizou na sexta-feira (24) a quarta edição do Concurso Culinário Mulheres Rurais, durante a tradicional Feira do Corujão. “Este tipo de iniciativa colabora para ampliar o movimento da feira, como aconteceu hoje, o que para gente é muito importante”, destacou a feirante Marcela Haack, que ficou em terceiro lugar na categoria doce, com o bolo de leite ninho trufado. “É o preferido do marido”, explicou.



Odenir Franco, que vende salgados e congelados, também destacou a maior presença de pessoas na feira. “Ações para ampliar o movimento são sempre bem-vindas”, ressaltou Odenir. A mesma opinião é compartilhada por Kimiko Okumoto, que comercializa pratos da culinária japonesa e inscreveu uma de suas especialidades no concurso. “Esta é uma ótima oportunidade para divulgar os nossos pratos”, destacou Kimiko.

“Estamos felizes em ver esta feira cheia”, observou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O secretário de Agricultura, Emílio Cerri, disse que é muito satisfatório observar as barracas tendo os produtos esgotados, com pessoas comprando e prestigiando a produção local. “O sucesso dos produtores nos deixa entusiasmados a trabalhar ainda mais para o setor agrícola”, resumiu Ellen Rossit Sarti, diretora municipal de Agronegócio. Com duas edições semanais, às terças e sextas-feiras, a Feira do Produtor é realizada das 17h30 às 20h30 na Central do Agronegócio, que fica no antigo espaço livre da Vila Martins.

O concurso culinário teve pratos de grande qualidade. Na categoria salgado, Maria Helena Hepferner foi a primeira colocada com o prato frango caipira. Em segundo lugar ficou Angela Defavari, com a Torta da Angela, e em terceiro Magali dos Santos, que fez cuscuz de sardinha e legumes. Na categoria doce a vencedora foi Sueli Soares, que apresentou pé de anjo. Em segundo lugar ficou Thaici Trovó, com o ovo de Páscoa de colher.

As juradas Fernanda Matiaki, Maria do Carmo Guilherme, Luciana Bellagamba, Daniela Ferraz, Érica Belomi e Maria José Cerri avaliaram a apresentação, sabor e criatividade de cada prato para darem suas notas.

Como parte das comemorações do Mês da Mulher, organizado pela Câmara Municipal, o concurso foi acompanhado por Paula Silveira Costa, presidente Fundo Social de Solidariedade, o vice-prefeito Marco Antonio Bellagamba e os vereadores Júlio Lopes, Geraldo Voluntário, Carol Gomes, Hernani Leonhardt e Seron.