Coluna Edmar Ferreira

Fágner na lateral direita no lugar do suspenso Daniel Alves. Essa é a única alteração promovida por Tite na Seleção Brasileira que enfrenta o Paraguai, hoje às 21h45, no Itaquerão, pela 14ª rodada das Eliminatórias. O Brasil deve garantir hoje a sua vaga antecipada para a Copa do Mundo da Rússia. Em 53 jogos no estádio comandando o Corinthians, Tite teve 83% de aproveitamento.

O Brasil vai de: Alisson; Fágner, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Neymar. A seleção treinou ontem à tarde no Itaquerão. Novamente a imprensa teve poucos minutos para cobrir a atividade. Confesso, não estou entendendo esse medo excessivo de Tite de que o Paraguai veja seu esquema tático. Todos sabem como a nossa seleção joga.

Brasil tem oito jogadores pendurados. Miranda é um deles. O zagueiro levou seu único cartão amarelo justamente contra o Paraguai, no empate por 2 a 2 do dia 29 de março de 2016, última partida no torneio sob o comando de Dunga. De lá para cá foram sete partidas sem cartões. Nessas sete vitórias consecutivas, a defesa brasileira levou apenas dois gols, um contra de Marquinhos a favor da Colômbia e outro de Cavani, de pênalti, para o Uruguai. Também cometeu apenas 13 faltas.

Brasil não perde em São Paulo há 53 anos. Nossa seleção disputou 57 partidas na capital, obtendo 37 vitórias, 15 empates e 5 derrotas. O último tropeço aconteceu em 03/06/1964, pela Taça das Nações. A Argentina derrotou o Brasil por 3 a 0.

A 14ª rodada da Eliminatórias terá hoje: 17h – Bolívia x Argentina, 18h – Equador x Colômbia, 19h – Chile x Venezuela, 21h45 – Brasil x Paraguai e 23h15 – Peru x Uruguai. A classificação está assim: 1) Brasil 30, 2) Uruguai 23, 3) Argentina 22, 4) Colômbia 21, 5) Equador e Chile 20, 7) Paraguai 18, 8) Peru 15, 9) Bolívia 7 e 10) Venezuela 6.

Uma notícia que com certeza não vai agradar os palmeirenses. Se o Palmeiras decidir o Paulistão, o jogo final não será realizado no Allianz Parque. Um dia antes da data prevista, o estádio receberá um show de Sting.

No mata-mata das quartas-de-final contra o Novorizontino, o jogo também não será em sua casa. O gramado do Allianz Parque será retirado para os shows de Justin Bieber e Elton John. Desta forma, Palmeiras e Novorizontino será no Pacaembu, em 8 ou 9 de abril. Apenas na semifinal, caso avance, o Verdão terá seu estádio para o duelo.

Após uma longa negociação, que começou em outubro do ano passado, finalmente Rodrigo Caio renovou com o São Paulo. O zagueiro, de 23 anos, assinou um contrato até o fim de 2021. Desta forma, o becão terá um reajuste salarial, se aproximando dos R$ 400 mil mensais (teto do clube). Além disso, sua multa rescisória foi aumentada.

A diretoria do São Paulo tem certeza que Rodrigo Caio estará na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o que deve valorizar ainda mais o seu passe. Vale lembrar que ele ajudou o Brasil a conquistar o inédito ouro olímpico. Pelo Tricolor o jogador já disputou 212 partidas. Na última janela internacional, Rodrigo Caio esteve na mira de clubes como Lazio, Sevilla, Hamburgo e Atlético de Madrid. Antes de Rodrigo Caio, o São Paulo renovou os contratos de Cueva, Thiago Mendes, Lucas Fernandes, Bruno e Luiz Araújo.

São Paulo e Corinthians ficaram no 1 a 1, domingo no Morumbi. O resultado mantém a sequência de cinco jogos sem vitória das duas equipes e acende um sinal amarelo. Ambos veem uma queda de rendimento às vésperas dos jogos decisivos pelo Paulistão e pela Copa do Brasil.

O São Paulo não ganha do Corinthians no Morumbi pelo Campeonato Paulista há 10 anos. A última vitória pelo torneio veio em 2007, por 3 a 1, com gols de Lenilson, Leandro e Rogério Ceni. Tricolor pegará o Linense nas quartas-de-final. O Timão terá Botafogo ou Ituano. O Santos medirá forças com a Ponte Preta, enquanto o Palmeiras encara o Novorizontino.

Santos vai propor para a Ponte Preta realizar os jogos de ida e volta das quartas de final no Pacaembu. Em nenhuma das 11 partidas disputadas pelo Peixe neste Paulistão, Dorival Júnior pôde contar com força máxima. Treinador sofre com lesões, suspensões ou convocações de seus jogadores.

O atacante Clayton assinou contrato ontem e foi confirmado como novo reforço do Corinthians. O jogador do Atlético/MG foi emprestado até o final do ano na troca que envolveu o meia Marlone. Sua apresentação acontece hoje, logo após o treino. Clayton, de 21 anos e 1m73, era um sonho antigo do Timão. O técnico Tite chegou a pedir sua contratação quando o mesmo estava no Figueirense em 2015.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) afastou o árbitro Luis Antônio Silva dos Santos e o auxiliar Daniel Parro pelo erro cometido nos acréscimos do clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, que terminou 2 a 2, em Brasília. O pênalti que originou o gol de empate do Vasco não aconteceu. A bola pegou na barriga do lateral Renê.

O Manchester United quer mesmo comprar Neymar e está disposto a pagar a multa rescisória no valor de R$ 674 milhões e oferecer um salário anual de 25 milhões de euros, ou seja, R$ 84 milhões. Os Reds ficaram motivado com a declaração de Neymar, que gostaria de jogar na Inglaterra. Caso Manchester e Barcelona cheguem a um acordo, a negociação será a mais cara da história.

O Rio Claro está de volta ao G-4 da Série A-2. O Azulão venceu o Barretos, de virada por 2 a 1, em pleno Estádio Fortaleza, gols de Francismar, de falta, e Fernandinho. Com esse resultado, o time de Sérgio Guedes chegou aos 24 pontos na 4ª colocação, atrás de São Caetano (26)m Água Santa (25) e Batatais (25). Amanhã, às 20h, o Rio Claro recebe o Votuporanguense, no Schmidtão. Jogo para mais três pontos.

Já o Velo Clube finalmente deixou o Z-6 (zona do rebaixamento) da Série A-2 para respirar um pouco. O Rubro-Verde derrotou o Sertãozinho por 1 a 0, sábado à noite no Benitão, gol de André. Como o jogo teve a troca de garrafas pet por ingresso, mais de mil torcedores prestigiaram a partida. Amanhã o Velo encara o lanterna União Barbarense, às 20h, em Santa Bárbara D’Oeste.

Curiosidade do dia: Ary Mantovani, jogador do Palmeiras, entrou para o livro dos recordes ao marcar dois gols olímpicos num só jogo. Foi dia 5 de outubro de 1946 na goleada sobre a Portuguesa Santista por 6 a 2. O jogo foi válido pelo Campeonato Paulista.