Shopping Rio Claro tem duas novas exposições

As artistas plásticas Lúcia Pedroso e Damaris Rampinn expõem seus trabalhos no Shopping Rio Claro até o final de abril.

Na mostra “Arte, cor, luz e expressão”, Lúcia Pedroso traz para o centro de compras seus quadros no estilo óleo sobre tela. São quadros que retratam diversas cenas do cotidiano, com foco na natureza morta, além de objetos pintados. Lúcia Pedroso já expôs suas obras no Museu Histórico e Pedagógico Dr. Fernando Costa Galeria Fepasa de Artes, em Pirassununga, no extinto Café 5 de Rio Claro, e também participou do Salão de Artes Plásticas de Rio Claro, em 2000, e da III Mostra de Artes Novos Olhares, do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro, assim como em São Carlos, em 2003 e 2006.

A exposição “Arte, cor, luz e expressão” fica próximo à entrada principal e às sextas-feiras, a partir das 14h, a artista oferece uma oficina de decoupage totalmente gratuita aos clientes. Para participar das oficinas, basta doar 1 kg de alimento não perecível e fazer reserva de vaga pelo telefone (16) 98171-6303.

Já Damaris Rampinn apresenta no Shopping Rio Claro até 31 de abril suas obras temáticas sobre os animais domésticos, na exposição intitulada “Pet’s e Colors”. Além das obras com foco nos pets, Damaris Rampinn também trabalha com pintura em objetos e em tecidos. A exposição “Pet’s Colors” está aberta para visitação próximo ao McDonald’s, e a artista também oferece gratuitamente uma oficina de pintura acrílica sobre tela às sextas-feiras, a partir das 19h. Para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível.