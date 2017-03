Cada joia, um estilo, uma inspiração. O Shopping Center Limeira recebe até o dia 16 de abril a exposição dos alunos do curso de Design de Moda e Design de Produto da Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL). Os trabalhos produzidos consolidam o conhecimento, a metodologia e técnica obtida na disciplina Design de Joalheria.



Sob a orientação do Prof.º Esp. Jorge Bento e coordenador do curso Prof.º Msc. Kledir Salgado, a exposição conta com peças de joalheria criadas a partir das tendências de moda inspiradas nas grandes Metrópoles. Os temas foram selecionados para a coleção de moda final do curso.

Localizada próximo à loja Passarela do shopping, os clientes e visitantes poderão ver de perto os detalhes, as técnicas e o conceito de cada obra.