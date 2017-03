Sábado tem música e esporte na Floresta Estadual

Neste sábado (25) a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Feena) será palco de uma série de atividades abertas a toda a comunidade. O público poderá participar de passeio ciclístico, caminhadas, apreciar exposição, música e apresentação de equoterapia do Clube de Cavaleiros.

O evento ainda terá palestras sobre meio ambiente, distribuição de mudas de árvores nativas, artesanato e gastronomia. “O objetivo é reunir as famílias para um dia de contato com o meio ambiente e confraternização com os amigos”, observa o secretário municipal de Esportes e Turismo, Ronald Penteado, que participará do evento ao lado do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

A programação prevê para as 8 horas as caminhadas em trilhas na floresta, sendo 1,5 km para crianças e idosos e 9 km para adultos. No mesmo horário, haverá atividades de mountain bike. As palestras serão desenvolvidas a partir das 10 horas. O evento contará com outras atrações, como food truck, exposições, artesanatos e música.

O evento deste sábado (25) faz parte da Semana Municipal da Água (Lei 3938/2009), de autoria do vereador Julinho Lopes, e conta com o apoio da Câmara Municipal, Prefeitura de Rio Claro e Governo do Estado de São Paulo. Julinho Lopes defende que a Feena seja um local que acolha a população. “Temos que ocupar a Feena e oferecer à população opções de lazer, cultura, entretenimento e esporte”, explica.





A Família na Floresta

Feena (Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – Horto Florestal). As atividades acontecem na área de uso público, próxima ao Solar do Barão, neste sábado (25)- Hora: das 8h às 16h

8h – Caminhada Infantil e de Idosos

Trilha da Saúde – 1,5 km, nível fácil

Saída e ponto de encontro no Lago

8h – Caminhada Adultos

Trilha dos 9 km, nível difícil

Saída e ponto de encontro no Lago

8h – Mountain Bike

Trilha de Bike

Saída e ponto de encontro no Lago

10h – Palestras

O evento contará com food truck, exposições, artesanatos, música, apresentação de equoterapia do Clube de Cavaleiros, doação de mudas de árvores nativas e muito mais.