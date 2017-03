Rio Claro sedia encontro regional de secretários de saúde

O encontro acontecerá na próxima terça-feira (28) a partir das 8h30 na Faculdade Anhanguera em Rio Claro. O objetivo do evento é integrar os gestores de saúde da região de abrangência do Departamento Regional de Saúde, o DRS-X, responsável pela gestão de Saúde em 26 cidades da região, incluindo Rio Claro.

O encontro é organizado pelo DRS e Fundação de Saúde de Rio Claro. Os gestores obterão conhecimentos fundamentais para o exercício da gestão nos territórios, a partir dos referenciais técnicos sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e a necessidade de organizar serviços e práticas de saúde de acordo com a identidade de cada local.

Também será tema de discussões e orientação a Lei Complementar 141/2012. Esta lei regulamenta o parágrafo terceiro do artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, entre outras atribuições.

O evento tem início com uma recepção às 8h30 e abertura às 9 horas. Às 9h20, a diretora do DRS-X Piracicaba, Maria Clélia Bauer, fará a primeira palestra do dia com uma apresentação da estrutura do órgão.

Em seguida, às 9h40, Adilson Soares, da Secretaria Estadual de Saúde, falará sobre a gestão orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e sobre o financiamento federal do SUS.

Às 13h30, Paula Kolmi Tanaka, também da SES fará palestra sobre instrumentos e planejamento do SUS. Às 15 horas, Daniela Guerra Gomes, representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, esclarecerá dúvidas sobre Programação Pactuada Integrada.

Em seguida, às 16 horas, uma mesa de discussão será organizada para encaminhamento dos temas abordados. O encontro termina às 17 horas.

O evento tem apoio da Coordenadoria de Regiões de Saúde, Coordenadoria de Controle de Doenças, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e Prefeitura de Rio Claro.

O evento reunirá secretários de saúde e prefeitos de Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro.