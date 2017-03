Rio Claro recebe Circuito Sesc no dia 7 de maio

Com o apoio da Prefeitura, o município de Rio Claro recebe no dia 7 de maio (domingo) o Circuito Sesc de Artes. A programação inclui apresentações de música, circo, cinema e dança, e será divulgado dia 18 de abril e realizada no Lago Azul com entrada gratuita.

O anúncio do evento ocorreu na manhã de quarta-feira (22) no paço municipal em reunião do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e da secretária municipal de Cultura, Daniela Ferraz, com representantes do Sesc São Paulo e de Piracicaba.

“O objetivo do Sesc é se aproximar ainda mais da comunidade, ampliando o uso do espaço público com um maior número de artistas. A novidade deste ano será a não utilização de palco para que a interação com o público seja maior”, explica Fábio José Rodrigues, gerente do Sesc Piracicaba.

Juninho disse que município está de portas abertas para os eventos do Sesc. “Essa parceria é sempre bem-vinda e interessante, pois, além de trazer atrações culturais de qualidade, é um momento de lazer em família”. A secretária de Cultura, Daniela Ferraz, informou que a divulgação também será feita nas escolas. “Vamos incentivar as crianças e os adolescentes a participarem do evento cultural e levarem seus familiares”.

O Circuito Sesc de Artes é uma realização do Sesc São Paulo. Este ano, o evento chega a 118 cidades do interior, litoral e Grande São Paulo, além da capital. Os eventos acontecem nos finais de semana, no período de 28 de abril a 14 de maio. A abertura oficial acontece no dia 18 de abril no Sesc Belenzinho.

Participaram também do encontro o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Rio Claro, Célio Simões Cerri; o vereador Júlio Lopes; a coordenadora de comunicação do Sesc, Milena Piva; o gerente adjunto do Sesc, Renato Oliani e as gerentes de relações com o público, Andréia Rufato e Camila Medeiros.