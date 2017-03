Rio Claro oferece incentivos para a agricultura orgânica

Os produtores interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura pelo telefone 3534-9243.

Nova medida está sendo implantada em Rio Claro para incentivar os produtores interessados em iniciar ou ampliar a produção de agricultura orgânica. Área no distrito de Ajapi será disponibilizada pela prefeitura para a realização de cursos e treinamentos gratuitos com produtores interessados no cultivo desses alimentos. Além disso, os agricultores contarão com serviços para a execução e organização do processo de certificação orgânica.

“Este é um segmento crescente da produção agrícola, por isso é importante que os agricultores de Rio Claro possam ter o apoio que precisam para se prepararem para as mudanças do mercado”, destaca o prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria.

Durante os cursos ministrados na área disponibilizada pela prefeitura haverá demonstração de cultivo de orgânicos, e posteriormente estes alimentos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade. O trabalho é resultado de parceria que está sendo firmada pela prefeitura com a empresa Ary Serviços Agronômicos. A prefeitura permitirá o uso da área pública e em contrapartida a empresa oferecerá serviços gratuitos aos produtores rurais do município. Outro benefício da parceria será a renovação da certificação orgânica da horta pública municipal que será realizada sem custos para o município. O trabalho de limpeza da área teve início e, em poucas semanas será iniciado o plantio. Nesta primeira etapa serão cultivadas hortaliças, e posteriormente legumes. Os produtores interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura (3534-9243).

“O objetivo é oferecer aos produtores rurais de Rio Claro a oportunidade de agregar valor aos seus produtos e às suas propriedades, já que para obter a certificação orgânica é obrigatória a conservação do solo e dos recursos hídricos”, explica Emílio Cerri, secretário municipal de Agricultura.



Por serem produzidos sem a utilização de agrotóxicos sintéticos e fertilizantes químicos, os alimentos orgânicos atraem cada vez mais a atenção de quem busca uma alimentação mais saudável e produtos de melhor qualidade. Em Rio Claro algumas iniciativas já têm incentivado a produção deste tipo de alimento, como ocorre com a Feira do Produtor Rural, onde a maioria dos itens comercializados é composta por orgânicos.

“A parceria vai permitir um suporte técnico fundamental aos agricultores que têm interesse na produção orgânica”, afirma o vereador Geraldo Voluntário, que destaca a importância do trabalho do município em apoiar os agricultores a adotarem a produção orgânica.