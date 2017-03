Prefeitura reativa horta municipal

A prefeitura de Rio Claro reativou a horta municipal localizada ao lado da escola Agrícola, na estrada para Ajapi. A horta estava sem uso desde o ano passado. O processo de recuperação começou logo na primeira semana de janeiro, assim que o atual governo municipal assumiu a prefeitura. A produção é 100% orgânica.

“Já estamos utilizando 30% do espaço para o plantio de verduras e legumes, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade e alimentação escolar”, explica o secretário de Agricultura, Emílio Cerri, que esteve com o diretor municipal de Silvicultura, Sérgio Litholdo, vistoriando a área. “Nossa proposta de ampliar a agricultura orgânica no município ganha um novo impulso com a retomada deste espaço”, observou Litholdo.

O prefeito João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, destaca os ganhos para o município em ter de volta a horta municipal. “As verduras e legumes produzidos estarão na comida servida nas escolas e no prato de famílias atendidas pelo setor social da prefeitura”.

Em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Banco de Alimentos, o Fundo Social de Solidariedade vai utilizar a produção da horta municipal para enriquecer a Cesta Verde, iniciativa que atende média mensal de 800 famílias. As cestas têm peso mínimo de três quilos e são montadas com alimentos variados.