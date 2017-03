Prefeitura faz melhorias no trânsito do Distrito Industrial

Com o objetivo de dar mais agilidade ao trânsito em um dos principais acessos ao Distrito Industrial, a prefeitura de Rio Claro adotou a conversão livre à direita para quem entra na Avenida 80-A pela Rua 3-A, no sentido centro-bairro. Na quinta-feira (23) o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, acompanhou o trabalho de mudança na sinalização do cruzamento. “Nossa finalidade é melhorar o fluxo de veículos e, para isso, contamos com a atenção dos motoristas, principalmente nestes primeiros dias de alteração”, comenta Juninho.

O morador do distrito de Ferraz, Elcio Franco Junior, guia regularmente pelo trecho e aprovou a mudança. “Não havia a necessidade de esperar o sinal abrir para virar à direita, a gente perdia muito tempo”, afirma.

Além estabelecer a “direita livre” no cruzamento da Rua 3-A com Avenida 80-A, a prefeitura está providenciando uma série de outras melhorias na sinalização de trânsito naquelas imediações, entre elas, reforço nas sinalizações de “Pare” e nas faixas de pedestres. O vice-prefeito e secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, lembra que desde janeiro a prefeitura vem fazendo várias intervenções para melhorar o trânsito de Rio Claro. “Na semana passada, adotamos a ‘direita livre’ no cruzamento da Estrada dos Costas com a Rua 7”, exemplifica.

O diretor municipal de Trânsito, Adilson Marques, esclarece que a preocupação central da prefeitura é garantir mais segurança a condutores e pedestres, e cita os novos semáforos no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua 5 (Jardim Inocoop) e nos cruzamentos das ruas 6, 8 e 9 com Avenida 15, que passou a ser via preferencial, facilitando o acesso à Santa Casa.



Outras melhorias

Desde janeiro a prefeitura fez outras melhorias no trânsito. A rotatória da Rua 14 com Avenida Visconde ganhou semáforo com contagem regressiva. O cruzamento da Avenida 29 com a Rua 8 está recebendo um semáforo acionado pelos pedestres. A Avenida 48-A entre a Rua 3-A e Avenida Brasil passou a ter mão dupla de direção.