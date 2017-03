Novos projetos de lei aguardam por parecer das comissões permanentes

Destes, três são de autoria do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, enquanto os demais foram apresentados pelos vereadores André Godoy (DEM), Julinho Lopes (PP), Luciano Bonsucesso (PR), Ney Paiva (DEM) e Maria do Carmo (PMDB).

De autoria do prefeito, o Projeto n° 44/2017 autoriza o Poder Executivo a fazer concessão de uso ao Governo do Estado de São Paulo, de área onde está instalada a sede do Destacamento da Polícia Militar Montada. Com isso, todas as obras de reforma e adequações que se fazem necessárias no prédio serão custeadas pelo governo estadual, que também assumirá o pagamento das tarifas de água, energia e outras.

Os outros dois projetos do Executivo, nº 43/2017 e nº 45/2017, estão sob análise. O primeiro trata de celebração de convênio com a Procuradoria do Estado de São Paulo para agilizar as informações e encaminhamentos referentes a arrecadação tributária estadual (IPVA-ICMS). O segundo, altera e complementa redação da lei municipal 4990, de 29 de setembro de 2016, para facilitar o seu cumprimento.

Vereadores

Outros projetos que deram entrada no Legislativo levam as assinaturas de vereadores.

O presidente da Casa, vereador André Godoy (DEM) apresentou o Projeto 42/2017 que denomina de Professora Lúcia Helena Ferreira Camargo a creche em construção na avenida 01-JN n° 1056, bairro Jardim Novo II.

Os demais projetos são os seguintes:

Projeto 48/2017, Ney Paiva (DEM): dispõe sobre a proibição de animais de grande porte circular soltos pelas vias de Rio Claro;

Projeto 49/2017, Julinho Lopes (PP): autoriza o Poder Executivo a construir Bacias de Retenção nas áreas urbanas e rurais, públicas municipais e privadas, para armazenamento da água da chuva, em Rio Claro;

Projeto 46/2017, Julinho Lopes (PP): altera dispositivos da Lei Municipal nº 4923 de 16 de dezembro de 2015;

Projeto 47/2017, Luciano Bonsucesso (PR): dispõe sobre a criação do Dia de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa;

Projeto 05/2017, Luciano Bonsucesso (PR): institui o Prêmio Líder Comunitário, no município de Rio Claro – SP a ser entregue no mês de maio de cada ano;

Projeto de Decreto Legislativo 04/2017, Maria do Carmo (PMDB): acrescenta o Parágrafo Único, ao Artigo 3° do Decreto Legislativo n° 165, de 16 de agosto de 1991.