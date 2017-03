ETA vai ser desligada domingo para limpeza de canaleta

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro fará no domingo (26) a limpeza da canaleta de água do rio Corumbataí, das 7 às 12 horas. O serviço é necessário porque o rio teve seu curso interrompido por causa do excesso de areia trazida pelas chuvas. Para execução do trabalho será preciso desligar temporariamente a Estação de Tratamento de Água (ETA 2), localizada na estrada que liga Rio Claro ao distrito de Ajapi.

O desligamento irá interromper o fornecimento de água em alguns bairros, como o Jardim América, Jardim Village, Mãe Preta, Arco-íris, Alan Grey, Vila Verde, Vila Industrial, Parque Residencial, São Miguel, distrito de Ajapi, Cervezão e também o Grande Cervezão.