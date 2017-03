Direitos da pessoa com deficiência pode ganhar comitê intersecretarial

O cronograma acontecerá a partir deste ano e passará a integrar a estrutura de trabalho da Prefeitura de Rio Claro. Na quinta-feira, 23, o assessor municipal Paulo Meyer esteve no Memorial da América Latina, em São Paulo, onde se reuniu com Luiz Carlos Lopes, secretário estadual adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Lopes parabenizou Rio Claro pela iniciativa em ter uma assessoria especial para cuidar do assunto e pontuou os principais desafios das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O secretário adjunto enfatizou que “a principal orientação do governo estadual aos municípios, neste início de mandato, é trabalhar em prol da criação de um comitê intersecretarial para propor e executar políticas públicas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência”.

De acordo com Lopes, hoje as principais barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência estão nas dificuldades de deslocamento devido aos problemas ligados ao setor de mobilidade urbana e em assuntos como saúde e violência, ou seja, questões múltiplas de origens. “Esse comitê tem a função de garantir a interlocução permanente das secretarias que formam o governo municipal com a sociedade civil, buscando implantar ações que visam a igualdade de direitos no dia a dia”, detalhou o secretário adjunto.

O assessor Paulo Meyer sinalizou de forma positiva à orientação ao defender que políticas públicas voltadas aos deficientes precisam estar entre as prioridades administrativas dos municípios em todo o País. “Em Rio Claro, existe trabalho forte de conscientização, mas a nossa meta é avançar em várias frentes para que as pessoas com deficiência possam cada vez mais viver longe das barreiras que se apresentam em forma de discriminação”, comentou.

No encerramento do encontro, o representante da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência alinhou várias ações para Rio Claro, como o envio da Exposição Itinerante do Memorial da América Latina, curso de Moda Inclusiva e palestras diversas.