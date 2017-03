Contaminação em poço de Itapé está sendo averiguado

Acionado por moradores preocupados com a possível contaminação de água de um poço que atende o centro comunitário de Itapé, o vereador Seron (DEM) esteve no bairro rural de Rio Claro, na manhã de terça feira, 21, para viabilizar uma solução para o caso.

Durante a visita, a população relatou que o médico que atende semanalmente na Unidade de Saúde da Família (USF) não poderia prosseguir o atendimento aos pacientes. O motivo é que a água do poço artesiano que abastece a caixa d’água do local estaria com suspeita de contaminação.

Seron articulou, como medida paliativa, a ida de um caminhão pipa para o abastecimento da caixa de água do local, deste modo, possibilitando a retomada do atendimento médico aos moradores.

Além disso, foi encaminhado ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria (DEM), um requerimento para que, caso comprovada a contaminação, seja verificado a possibilidade da ligação de outro poço artesiano próximo do local até o centro comunitário de Itapé, onde funciona a USF. Segundo o parlamentar, o proprietário do poço referido já autorizou o seu uso por meio de doação.