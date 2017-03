Cerca de dois mil alunos participam da gincana ambiental em Rio Claro

Sete escolas se inscreveram na Gincana Ambiental promovida pela prefeitura de Rio Claro para estimular a responsabilidade ecológica dos estudantes. São seis escolas municipais e uma estadual, envolvendo cerca de 2.000 alunos do ensino fundamental. A gincana ambiental irá ocorrer nas escolas Antônio Maria Marrote, Dante Egreggio, Jovelina Moratelli, Luiz Martins Rodrigues Filho, Victorino Machado, Rubens Foot Guimarães e Oscar de Almeida (estadual).

“A participação dos alunos é fundamental para uma maior conscientização sobre a necessidade de tratarmos assuntos relacionados ao meio ambiente com mais responsabilidade social”, comenta o secretário de Meio Ambiente, Antonio Penteado. Aproximadamente 4.000 famílias estarão indiretamente envolvidas nas atividades, como a coleta de material reciclável que já começou a ser feita pelos participantes.

A gincana ambiental terá competições de arrecadação de recicláveis como lacres de alumínio, materiais de escrita que não funcionam mais, esponjas de limpeza velhas, tubos de pasta de dente e óleo de cozinha, entre outros. Também haverá palestras para os alunos e a realização de atividades lúdicas.

A gincana começou na quarta-feira (22), quando foi comemorado o Dia Mundial da Água e será encerrada no dia 5 de junho quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Serão premiadas as três escolas com maior pontuação nas provas. “Todos os alunos participantes receberão medalhas de participação e as escolas um certificado de participação”, informa Penteado.

A atividade é realizada pela prefeitura, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Educação e Assistência Social, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade, a comissão da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e a Câmara Municipal.