O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. O Decreto n.º 19.408, de 18 de novembro de 1930 – criou a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, autarquia federal de caráter corporativista sui generis. Nos estados e Distrito Federal existem as Seções da Ordem (Conselhos Seccionais), por sua vez composta por diversas Subseções, que congregam vários municípios. Rio Claro é a 4ª do Estado de São Paulo em importância.

Na última quarta feira, na Casa do Advogado de Rio Claro-Casa da Cidadania, diversas personalidades ligadas à chamada “família forense” estiveram presentes para comemorar o aniversário dos 85 anos da OAB Rio Claro. Representantes de todos os poderes puderam discursar e assistir às emoncionantes manifestações.

Foi bem lembrado que o Advogado e a OAB sempre tiveram papel importante no país, exercendo a defesa dos interesses da sociedade como um todo. “Diretas Já”, processo de reforma do Judiciário – CNJ, Collor, Mensalão, Lava Jato, Impeachment, eleições em geral, e por aí vai, sempre no envolvimento contínuo de atuação no processo democrático e nos movimentos de combate à corrupção.

Na ocasião das comemorações da última quarta feira, foi instalado oficialmente o Conselho Regional de Prerrogativas da Advocacia e entregue a carteira funcional para 4 novos profissionais inscritos na OAB Rio Claro. Na saudação aos novos, foram salientados conceitos e virtudes necessárias ao bom profissional, tais como a honestidade, a humildade, a Ética, a técnica, o conhecimento profundo das leis e sua interpretação, o interesse pela preservação dos direitos humanos, dentre outros.

Destaque para a manifestação do Diretor do Fórum de Rio Claro, juiz Cláudio Pavão, que demonstrou estar muito afinado com a Advocacia e tendente a trilhar o caminho da harmonia entre os operadores do Direito na solução dos conflitos, sempre no interesse maior do jurisdicionado.

Ficou muito evidente que a defesa técnica sob responsabilidade dos advogados é base do Estado Democrático de Direito. Não há percepções ou soluções únicas, nem a vida institucional de um país é regida por fórmulas matemáticas, que possam conferir aos juízes grau de certeza que dispense o contraditório. O Direito não é composto de fórmulas rígidas a regular previamente a complexidade da vida. Daí porque ressaltado nos discursos da última quarta feira aos novatos (e lembrado aos mais antigos) que somente o advogado bem preparado, referido na Constituição como essencial à administração da Justiça, é capaz de assegurar os princípios, direitos e garantias fundamentais aos brasileiros.

De nada adianta a Constituição do Brasil, ou as leis, tais como o Código Civil, de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente-, assegurarem direitos aos cidadãos se eles não dispuserem de defesa técnica capacitada a defendê-los.

Orgulham-se não só os munícipes, mas especialmente os advogados inscritos na 4ª Subseção de Rio Claro, de poderem fazer parte desse verdadeiro celeiro de grandes nomes da advocacia local, regional e nacional. Comemorar 85 anos é para poucas Subseções. A importância dessa instituição para a vida da sociedade rio-clarense foi muito bem relembrada em todos os discursos. Parabéns OAB Rio Claro!

William Nagib Filho – Advogado