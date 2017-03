Servidores municipais recebem cursos para operar ceifadeiras e motosserras

Servidores da prefeitura de Rio Claro que trabalham na área de manutenção da cidade terão curso gratuito de operação de máquinas leves e de motosserra. As aulas estão sendo articuladas em parceria da Secretaria Municipal de Administração, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (Cipa) da prefeitura e Sindicato Rural de Rio Claro, presidido por Ricardo Schmidt.

Detalhes do assunto foram discutidos na terça-feira (21) em reunião entre o diretor municipal de Administração, Sérgio Christofoletti, o coordenador de cursos do Sindicato Rural, Hygor Oelhmeyer, o presidente da Cipa, Alexandre José Maximiano, e o técnico de segurança no trabalho da prefeitura, Genésio Silvestre Gomes.

As datas das atividades estão sendo definidas. Serão dois dias de curso, de manhã e à tarde. O foco das aulas para operadores de máquinas leves será o uso de ceifadeiras. Para os operadores de motosserra as atividades serão concentradas na poda e remoção de árvores. Em ambos os cursos os alunos vão aprender a fazer manutenção dos equipamentos.

“Investir em qualificação é valorizar o servidor”, comenta Sérgio Christofoletti, destacando a participação do Sindicato Rural na viabilização dessa iniciativa. Além de ministrar o curso, que terá apostila e certificado de conclusão, o Sindicato Rural vai oferecer aos participantes café da manhã, almoço e lanche da tarde.