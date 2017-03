Rio Claro pleiteia passagem de pedestres sobre ferrovia

O município de Rio Claro está pleiteando a construção de uma passagem de pedestres sobre a ferrovia no trecho que liga os bairros Jardim Maria Cristina e Residencial dos Bosques. A prefeitura solicitou à empresa Rumo ALL que faça um estudo de viabilidade da obra. O assunto foi discutido com o diretor de Relações Governamentais da empresa, Marcelo Rodrigues, em reunião no paço municipal nessa terça-feira (21). Do encontro participaram o prefeito de Rio Claro João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, o secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima, o vereador Irander Augusto Lopes e sua chefe de gabinete, Cláudia Ap. Oliveira.

A reunião foi solicitada pelo parlamentar por meio de ofício encaminhado a Rumo. O pedido para a construção da passagem de nível foi apresentado a Rodrigues que se comprometeu a levar o pleito à diretoria da empresa. “A segurança dos pedestres que atravessam os trilhos é uma preocupação do município e pleiteamos uma solução para esse problema crítico”, afirmou Juninho.

Marcelo Rodrigues informou que o estudo de viabilidade prevê melhorias dos acessos para aumentar a segurança dos pedestres. O projeto será apresentado futuramente à comunidade. O secretário de Obras comunicou que existe estudo em andamento para iluminar a área. Irander ressaltou a importância da parceria entre poder público e empresa em benefício da comunidade.

A construção de passagem de nível nesse trecho é uma preocupação antiga de Juninho. Como vereador, apresentou vários requerimentos sobre o tema. Agora, o assunto foi retomado por Irander.

O prefeito aproveitou a oportunidade para fazer outras solicitações a Rumo, como limpeza e corte de mato às margens da ferrovia e a realização de um trabalho de conscientização junto à comunidade sobre os riscos de travessia em local inadequado. A empresa se comprometeu a ministrar palestra sobre segurança ferroviária para os moradores.