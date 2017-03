Rio Claro firma acordo com governo estadual para redução de mortes no trânsito

O município de Rio Claro receberá recursos do governo estadual para reduzir o número de vítimas no trânsito. Na tarde de terça-feira (21), o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e o governador Geraldo Alckmin, assinaram protocolo de intenção no programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes que também contou com as presenças do vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, e do deputado Aldo Demarchi.

“É uma parceria importante em nosso trabalho de melhorar as condições de segurança no trânsito, especialmente aos pedestres”, observa Juninho. “Além de obras, também pretendemos investir na conscientização dos cidadãos”, informa o secretário Bellagamba.

Com o início da parceria, serão realizadas visitas de diagnóstico e construídos planos de ação contendo medidas preventivas e de melhorias com relação à infraestrutura, fiscalização e conscientização.

“Assinamos um protocolo de intenção para que, em no máximo 60 dias, possamos firmar o convênio e repassar o dinheiro para a prefeitura”, explicou o governador Geraldo Alckmin durante encontro com os prefeitos das cidades escolhidas. “Rio Claro também foi contemplada e temos a expectativa de que fará bom uso desse dinheiro”, afirmou o deputado Aldo Demarchi.

A meta do Governo do Estado de São Paulo é fechar 2017 com 52 novos municípios conveniados, que somados aos 15 já existentes de 2016, irão cobrir 71% do Estado em termos populacionais. O investimento, proveniente de multas do Detran.SP, será de R$ 100 milhões.

Neste terceiro grupo de cidades que assinaram parceria com o governo estadual em 2017 também estão Americana, Araçatuba, Barueri, Bragança Paulista, Campinas, Embu das Artes, Franca, Franco da Rocha, Guarujá, Hortolândia, Mauá, Piracicaba, Santa Bárbara D’Oeste, Santana do Parnaíba e Santo André.

O objetivo desses convênios é fornecer auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada um dos municípios selecionados e dar apoio financeiro na realização de ações para reduzir mortes no trânsito.