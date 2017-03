Pensa num adversário perigoso.

Pois bem, esse será o duelo entre Rio Claro e Água Santa, hoje às 20h, no Schmidtão, pela 12ª rodada da Série A-2. O Azulão, que perdeu sua invencibilidade na segunda-feira com a derrota para a Portuguesa por 2 a 1, de virada no Canindé, recebe o vice-líder da competição. Quatro pontos separam os dois. O São Caetano goleou o Mogi Mirim por 6 a 0 e assumiu a ponta com 25 pontos.

O atacante Roberto Firmino, do Liverpool, será o substituto de Gabriel Jesus no ataque da Seleção Brasileira contra o Uruguai, hoje às 20h, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Diego Souza era outra opção para o setor ofensivo.

No ano passado, Roberto Firmino entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da goleada sobre a Bolívia, na Arena das Dunas, por 5 a 0. Agora, será titular em seu 13º jogo pela seleção. Em cinco deles foi na rede. O Brasil vai de: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Neymar.

Algo me diz que o Brasil perderá no Uruguai. Vou torcer muito para Tite manter sua invencibilidade, mas não estou confiante. E olha que os uruguaios não poderão contar com sua principal estrela. Luiz Suárez, jogador do Barcelona, está suspenso. Mas tem Cavani em campo.

Demais jogos pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo: 17h30 – Colômbia x Bolívia, 20h – Paraguai x Equador e 20h30 – Venezuela x Peru e Argentina x Chile. Na classificação: 1) Brasil 27, 2) Uruguai 23, 3) Equador e Chile 20, 5) Argentina 19, 6) Colômbia 18, 7) Paraguai 15, 8) Peru 14, 9) Bolívia 7 e 10) Venezuela 5.

Tive o prazer de conhecer o místico Estádio Centenário, em Montevidéu em 2014. Foi quando narrei o Campeonato Sul-Americano de Basquete pela Rádio Educadora 1020 AM. Fiquei 10 dias no Uruguai cobrindo a Winner/Limeira. Em um dia de folga fiz um documentário sobre o estádio e sobre o museu. Postei as fotos e a matéria de tv que fiz no meu site. Veja lá no edmarferreira.com.br

Corinthians terá sete jogadores oriundos da base hoje contra o Red Bull, às 17h, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista. Técnico Fábio Carille confirmou: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Pedrinho e Rodriguinho, Léo Jabá e Jô. Aos 18 anos, Pedrinho estreou contra a Ferroviária, no último domingo.

Corinthians ainda não pagou o Coritiba pelo atacante Kazim. Timão deve o valor de entrada de R$ 450 mil, vencida no mês de fevereiro, além da primeira das quatro parcelas de R$ 200 mil, que totalizam R$ 1,2 milhão. Ontem, a diretoria tentou empurrar Guilherme, que está insatisfeito no Parque São Jorge, para o Coxa, mas o atacante recusou.

Técnico Rogério Ceni pediu a diretoria do São Paulo a contratação do lateral Edimar, titular do Cruzeiro durante todo o Brasileirão do ano passado. O jogador não estaria sendo aproveitado por Mano Menezes nesta temporada. Na minha opinião, meu xará é um jogador bastante comum. Mas enfim, o professor Ceni conhece do riscado.

São Paulo está negociando o zagueiro Lyanco com o Torino. Time italiano quer o becão para “ontem”. Diretoria do Tricolor negocia uma porcentagem em futuras transferências. Os valores podem chegar a 8 milhões de euros, contando o pagamento por desempenho.

Palmeiras fechou a contratação de duas das principais promessas do Paraná Clube, são eles o zagueiro William Galvão, de 16 anos e o volante Gabriel Furtado, de 17. Eles chegam por empréstimo de um ano e com valor de compra fixado. Os dois foram campeões estaduais Sub-17 e chamaram a atenção durante a Taça BH.

Chapecoense, ainda fragilizada pela tragédia que envolveu sua delegação em Medellín, na Colômbia, acaba de acertar um novo contrato com a TV Globo. Pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro deste ano, o time de Chapecó receberá R$ 32 milhões. Vale lembrar que no ano passado esse valor era de R$ 23 milhões.

O meia Bastian Schweinsteiger, de 32 anos, está deixando o Manchester United para reforçar o Chicago Fire, dos Estados Unidos. O alemão sofreu com lesões e teve poucas oportunidades na equipe inglesa, comandada por José Mourinho. Campeão mundial em 2014 com a seleção da Alemanha, o jogador vive uma das fases menos produtivas de sua carreira.

Quarta-feira às 11h. Em horário inusitado, o Vasco da Gama recebeu a Liga Sorocabana no Ginásio de São Januário, em partida válida pelo NBB9. E venceu com tranquilidade por 89 a 66. A mudança de horário foi por conta do jogo de futebol à noite entre o Cruz de Malta e o Madureira pela Taça Rio.

Nezinho desequilibrou com 11 pontos e 8 assistências. David Jackson foi o cestinha com 22 pontos. Já classificado, o Vasco da Gama, do técnico Dedé Barbosa, ex-Rio Claro, segue na 10ª colocação, com 13 vitórias e 13 derrotas em 26 jogos, exatamente 50% de aproveitamento. Restam mais duas partidas antes dos playoffs.

Thiago Braz, medalhista de ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Brasil, é o novo reforço do Esporte Clube Pinheiros. Na ocasião, ele surpreendeu o favorito francês Renauld Lavillenie no Rio de Janeiro. Seu novo clube é uma das grandes potências em se tratando de esportes olímpicos. Braz assinou um contrato de quatro anos. Boa notícia.

A paulista Beatriz Haddad Maia conseguiu seu maior resultado na carreira. A brasileira de 20 anos venceu na estreia do Miami Open e conquistou sua primeira vitória em um torneio da série WTA Premier. Bia vencia a ucraniana Lesia Tsurenko, 41º do mundo. Agora, encara a norte-americana Venus Williams, ex-número 1 do mundo.

Curiosidade do dia: O primeiro jogo realizado na parte da manhã no futebol paulista aconteceu dia 13 de janeiro de 1952, quando o Corinthians goleou o Guarani por 4 a 0. Com esta vitória, o Timão sagrou-se campeão paulista de 1951. À tarde jogaram São Paulo e Palmeiras, no Pacaembu, mas com a conquista do título corintiano algumas horas antes, o clássico teve um público muito baixo. Em tempo: deu Verdão por 3 a 0.