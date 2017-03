Palmas para a justiça brasileira!

Como já escrevi algumas vezes aqui, resido em Nice, na França, e há pouco estava no Brasil. O assunto da nossa conversa, hoje, não tem a ver com ciência, como de hábito, mas com algo que não sai da minha cabeça desde que soube da notícia, ainda em São Paulo.

Refiro-me à soltura do ex-goleiro do Flamengo, Bruno. Só para lembrar, ele foi condenado pela justiça, em 2013, a 22 anos e três meses de prisão por ter sido o mandante do assassinato de sua amante, Eliza Samudio, de 25 anos, com quem teve um filho, não reconhecido. O corpo nunca foi encontrado.

Bruno esteve preso de 2010 até o mês passado, quando o excelentíssimo juiz do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello concedeu limitar de soltura, para se defender em liberdade enquanto seu recurso de revisão não é julgado.

Você deve estar pensando por qual razão trato do assunto apenas hoje e aqui da França. Decisões judiciais que nos chocam são comuns na vida do brasileiro. Mas essa está dentre as que se perpetuam, pois o autor confesso do assassinato e ocultação de cadáver voltou a sua atividade profissional de jogador de futebol. Foi contratado pelo Boa Esporte, de Varginha, Minas Gerais, para disputar a segunda divisão do campeonato.

A direção da equipe já teve os seus sonhados cinco minutos de fama. Mas não mediu as consequências, reflexo perfeito do que pensa a nação: o Boa Esporte perdeu os patrocinadores e até o fornecedor de material esportivo. Em vez de se notabilizar pela eficiência no esporte que praticam, os homens do clube mineiro ficaram famosos pela mesquinharia do que os fazem felizes. E apenas a si próprios.

Os exemplos de insensibilidade do judiciário se sucedem. O mesmo excelentíssimo ministro Mello deu parecer favorável, há dois anos, ao pedido de liberdade solicitado pelo advogado de Rogério de Simone, o Gegê do Mangue, apontado como o número três na hierarquia do PCC. Ele foi solto pouco antes de ser julgado por dois assassinatos, em São Paulo. Hoje está foragido.

De novo o excelentíssimo juiz Mello mandou soltar Ricardo Najjar, preso por ser o único suspeito – a polícia sabe que foi ele – responsável pela morte da própria filha Sophia, de quatro anos, por asfixia, dentro do seu apartamento, em São Paulo. Ele irá a juri popular.

Eu me lembro de em abril do ano passado o empresário da indústria farmacêutica Miguel Jacob ter sido assassinado na porta da escola dos filhos, no Rio. Ele havia sido condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por falsificar medicação contra leucemia, um câncer. Cobrava R$ 10 mil por caixa de um remédio que não tinha o princípio ativo. Junto de outros três envolvidos sequer foram presos, ganharam o direito de se defender em liberdade.

Dá para entender melhor minha indignação? O protesto de mães na porta do estádio, em Varginha, esta semana, onde Bruno vai jogar, gerou, como em todo ser humano normal, revolta. E me veio à mente esses outros exemplos de desprezo à sociedade dados pelo judiciário. Bem, isso para não falar dos juízes que foram aposentados compulsoriamente por venderem sentenças para traficantes, com todos os benefícios sociais mantidos.

O argumento jurídico que justifica a soltura de Bruno é uma tragédia do código penal. O legislativo, em vez de trabalhar em causa própria, quase exclusivamente, deveria de imediato rever a lei. É o que sociedades que preservam minimamente o direito à vida fariam. Mas estamos falando do Brasil.

Nada, absolutamente nada, pode justificar a soltura de Bruno ou a não prisão de um milionário que falsificava remédios, os quais despertaram a esperança de sobrevida nos doentes e exigiram sacrifícios, em muitos casos, de toda a família para serem adquiridos. E não haver nada de efetivo dentro.

Essa distância entre o mundo de fantasia vivido por parte do judiciário e o povo é responsável por ações como a da execução do empresário da área farmacêutica. O ser humano precisa de justiça. E se não a tem da autoridade constituída, tenta fazer com as próprias mãos.

Eu me pergunto: já que esperar algo do legislativo, pelo nível intelectual baixíssimo da maioria e histórico dos interesses que defende, não é possível, não seria o caso de esses intelectuais do supremo se sensibilizarem com a questão e liderar iniciativas que impeçam, a si próprios, de tomarem mais decisões horrendas como a soltura de Bruno ou a liberdade a uma excrescência como um falsificador de remédios?

