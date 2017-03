Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis abre concerto da temporada 2017

Dando início a mais um ano de trabalho, a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis irá realizar seu tradicional “Concerto de Abertura da Temporada 2017”, que acontece nesta sexta-feira (24), ás 20h no Teatro João Pacífico no Centro Cultural Ataliba Barrocas (sito a Rua Siqueira Campos, s/nº – Vila Lídia – Antiga Subestação da Fepasa).

O Evento é aberto ao público, os interessados em prestigiar o concerto deverão retirar os ingressos até uma hora antes do concerto.

Atualmente a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis é o maior e mais bem sucedido produto Cultural do município de Cordeirópolis. Iniciando seu quarto ano de atividade, a Orquestra vem difundindo a música de concerto na comunidade local, através de participação de 50 músicos com faixa etária variando entre nove e 80 anos de idade.

Com uma proposta diferenciada a Orquestra tem por objetivo desmistificar a música sinfônica aproximando a comunidade local, através da execução de repertórios de todos os gêneros, indo do Erudito ao Rock, do Pop há temas de filmes, MPB e também com músicas italianas.

A manutenção da Orquestra é através da entidade Patrulha Mirim de Cordeirópolis, com total apoio da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.