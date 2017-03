Obras em ponte de Batovi estão em fase de conclusão

As obras na ponte do distrito de Batovi entraram nesta semana em fase final. Equipes da prefeitura de Rio Claro trabalham na colocação do tabuleiro da ponte, que deve ser liberada em breve.

“Terminado este serviço será realizada a terraplenagem na área”, observa Paulo Roberto de Lima, secretário de Obras.

A reconstrução da ponte danificada irá devolver as condições de tráfego no local, que é usado por muitas pessoas para cortar caminho e acessar a rodovia Wilson Finardi, sem precisar ir até a entrada principal de Batovi próximo da rodovia Washington Luís. A ponte foi parcialmente destruída pelas fortes chuvas de janeiro, que comprometeram principalmente suas estruturas laterais e superfície.

As toras de madeira que dão sustentação à ponte já tinham sido colocadas em etapa anterior do trabalho, quando também foi feita a retirada dos tubos antigos e limpeza nas margens que fez com que aumentasse o canal do leito d´água para maior vazão.