Nova Comissão de Emprego de Rio Claro é empossada

A nova composição da Comissão Municipal de Emprego de Rio Claro foi empossada na tarde de quinta-feira (23) pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. Assume a presidência João Henrique Basso, que se comprometeu a trabalhar muito para que o município gere empregos e ofereça aos cidadãos melhor qualidade de vida.

“Saúde, segurança e emprego são as principais reivindicações da comunidade, o que aumenta a importância do trabalho realizado pela comissão”, frisou o prefeito Juninho. “O momento é de crise e de dificuldades, o que faz com que o desafio seja ainda maior, mas contamos com a dedicação de todos para que tenhamos resultados positivos”, finalizou o prefeito, colocando a administração municipal à disposição para o desenvolvimento do trabalho.

O trabalho conjunto da sociedade na ampliação da oferta de empregos foi destacado por Marco Antonio Bellagamba, vice-prefeito e secretário municipal de Segurança. “Esta união de esforços traz benefícios para todos”, avaliou.





O diretor do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Laerte Tebaldi Filho, destacou o número de atendimentos realizados nos meses de janeiro e fevereiro, sete mil e 6.300 respectivamente. “Estamos empenhando esforços, buscando parcerias, visitando empresas e qualificando o trabalhador para ampliar o número de pessoas empregadas”, observou Tebaldi. Para Eliseu Almeida da Silva, secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico, a comissão desempenha importante trabalho no que se refere principalmente à capacitação profissional e geração de emprego.

Júlio Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal, ressaltou a importância de qualificar e oferecer oportunidades para os jovens. Antonio Carlos Beltrame, presidente na gestão 2016, agradeceu a todos que contribuíram para a realização do trabalho e desejou sucesso ao sucessor.

A comissão é composta por 18 representantes, divididos entre poder público, trabalhadores e empregadores. A solenidade também contou com as presenças do vereador Adriano La Torre, do gerente do Senac, Alexandre Martinez, e Francisco de Souza Filho, do Sest/Senat. Da administração compareceram o secretário de Esporte e Turismo, Ronald Penteado, o procurador geral, Rodrigo Ragghiante e o chefe de gabinete Ricardo Naitzke.