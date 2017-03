Nesta sexta-feira tem concurso culinário na Central do Agronegócio

O 4º Concurso Culinário Mulheres Rurais, organizado pela Secretaria de Agricultura de Rio Claro, será realizado na sexta-feira (24) a partir das 18h45, na Central de Agronegócio. A programação do evento inclui apresentação musical de Paula Lima.

Após a premiação, os pratos serão colocados à venda e o público poderá experimentar um pouco da culinária que é produzida na área rural. “São doces e salgados que nos remetem ao ambiente do campo”, observa Ellen Rossit Sarti, diretora municipal de Agronegócio. A renda obtida com a venda dos pratos será revertida para a comissão da feira do produtor rural.

Serão premiados os três primeiros pratos na categoria doce e os três primeiros na categoria salgado. A classificação será realizada de acordo com as notas determinadas pela comissão julgadora, que levará em consideração a apresentação, sabor e criatividade de cada prato. As inscrições terminaram no dia 10 e a atividade está inserida na programação do Mês da Mulher, organizada pela Câmara Municipal.