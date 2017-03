KidStok inaugura nesta sexta-feira no Shopping Rio Claro

O Shopping Rio Claro convida os clientes para conhecerem a mais nova operação em moda infantojuvenil e acessórios: a KidStok, rede multimarcas especializada no segmento que mais cresce no Brasil, com um total de mais de 150 lojas franqueadas.

A KidStok será inaugurada na sexta-feira, 24 de março, a partir das 11h, e contará com muitas atrações para as crianças, seu público-alvo: das 11h às 13h e das 16h30 às 18h30, a Palhaça Bibi fará pintura facial e escultura de bexiga para os pequenos clientes, e das 18h30 às 21h, todos irão se encantar com a presença do Batman e da Bela.

“A franquia KidStok comercializa as marcas mais famosas do mercado, como Kyly, Brandili e Milon, e calçados da Klin, Mimopé, Lulopé e ChicTop, além de acessórios para crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos. Nosso diferencial é a excelente qualidade dos produtos e o preço muito acessível”, destaca Simone Correa Panzica, proprietária da loja no Shopping Rio Claro.

“O formato da loja, no estilo de bazar, agrada muito às crianças e também às mães, e o conceito multimarcas é um atrativo a mais, uma vez que a KidStok disponibiliza uma grande variedade de produtos e com preços imbatíveis. Por tudo isso, acreditamos no sucesso desta nova operação do Shopping Rio Claro”, afirma Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.