Espetáculo 4 por 4 – Escute essa Dança

Estalos de sapateado e o ritmo do jazz compõe melodia para apresentação no Sesi Rio Claro

Instrumentistas e sapateadores mostram que é possível expandir o diálogo entre música e sapateado, a partir de standards do jazz. O espetáculo 4 por 4 – Escuta essa Dança, acontece nos dias 24 e 25 de março e a entrada é gratuita.

SESI Rio Claro recebe nos dias 24 e 25 de março, sexta e sábado às 20h, o espetáculo 4 por 4 – Escuta essa Dança, uma parceria entre a Cia. de Sapateado Pé na Tábua e BR Jazz Quarteto. A entrada para as duas apresentações é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

De forma criativa e interativa, os sapateadores compõem música por meio de seus movimentos e dialogam com a sinergia dos músicos para transitarem entre coreografias e improvisos. O expectador é convidado a entender passo a passo essa Jam Session (sessão de improviso), que pouco a pouco se torna uma sala de aula para os artistas e para o público.

O nome quatro por quatro, refere-se também a uma estratégia de improvisação, que implica em dividir quatro compassos para cada solista, durante o tema de uma música. O espetáculo propõe o aprofundamento nos estudos que transitam entre sapateado e música, por meio da sistematização dos conceitos musicais, partindo das vivências dos sapateadores.

Sobre a Cia. de Sapateado Pé na Tábua & BR Jazz Quarteto

Criada no início de 2008, a Cia. de Sapateado Pé na Tábua foi idealizada por Renata Defina, após regressar de uma temporada como sapateadora da BAM! Ensemble, de Chicago (EUA). O objetivo da companhia é unir sapateadores de diversos estilos, dispostos a deixar o universo competitivo, muito presente nos festivais de dança do Brasil, para dar espaço ao universo criativo.

O Quarteto BR jazz é formado pelos músicos, compositores e arranjadores Alê Brant (contrabaixo elétrico), Lucas Oliveira (guitarra), Alexandre Peres (guitarra) e Daniel Del Carpio (bateria). Utilizando voz e instrumentos, o quarteto, ao longo de três anos, por meio da dinâmica da improvisação, traz os ritmos marcantes do jazz de maneira intimista e ousada.

Ficha técnica

BR Jazz Quarteto – Contrabaixo elétrico: Alê Brant | Guitarra: Alexandre Gonçalves Peres e Lucas Oliveira | Bateria: Daniel Del Carpio

Cia. Pé na Tábua – Sapateadores: Ana Luiza Yosetake, Bela Pizani, Renata Defina e Rodrigo Lima

SESI Viagem Teatral

O programa realizado pelo setor de Artes Cênicas do SESI-SP apresenta um panorama da produção cênica brasileira contemporânea, proporcionando variadas experiências estéticas, para o fomento da diversidade cultural e o estímulo à formação de novas plateias. Os espetáculos de teatro, teatro-dança, teatro-circo, teatro de bonecos ou formas animadas e performances, selecionados via edital de chamamento ou convite, circulam nos teatros do SESI São Paulo, gratuitamente, o que contribui para que diversos públicos, adulto, jovem e infantil, tenham acesso a produções de qualidade, com grandes nomes da dramaturgia.