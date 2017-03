“Educação Transforma PRAVALER” vai premiar com orientação de carreira, curso de extensão e descontos em mensalidades; estudantes enviaram vídeos com relatos de vida

O PRAVALER, maior programa de crédito estudantil privado do Brasil, recebeu histórias inspiradoras de alunos do Brasil inteiro que se inscreveram no Prêmio Educação Transforma PRAVALER, ação que tem por objetivo reconhecer e investir em estudantes participantes do programa de crédito que se destacam por atitudes inovadoras e acreditam que podem transformar seu futuro pela educação.

Alunos que usam o PRAVALER para financiar as mensalidades da faculdade puderam se inscrever a partir do final de dezembro e passaram por um teste de perfil comportamental on-line. Desses, foram selecionados 200 estudantes que foram convidados a enviar um vídeo de até três minutos contando sua história, desafios enfrentados, que sonho pretendem alcançar, entre outros aspectos.

Nesta etapa, a equipe do PRAVALER teve contato com histórias como a do mineiro Wesley, filho de marceneiro que cursa o último ano de engenharia e quer se formar para ajudar a família, da Isabella, que perdeu os pais cedo, quase desistiu de entrar na faculdade, mas hoje já atua na área de Pedagogia e quer ajudar a transformar a educação do país, e a paraibana Amanda, que está se formando em Administração aos 33 anos, pretende fazer um mestrado, e quer ser um exemplo para todos que ainda não começaram uma faculdade.

Dos 60 alunos que enviaram seus vídeos, 20 serão convocados para uma dinâmica de grupo presencial e passarão por entrevistas individuais. Essa última etapa será realizada em São Paulo, com viagem e hospedagem paga pelo PRAVALER.

Ao final de todas as etapas do prêmio, o PRAVALER vai premiar três universitários com acompanhamento especializado, em que profissionais orientarão individualmente o aluno e irão apoiá-lo com dicas no desenvolvimento da sua carreira, um programa de orientação de carreira, curso em que o estudante pode ampliar sua visão sobre as oportunidades que o mercado de trabalho oferece, um curso de extensão à escolha do aluno no valor de até 3 mil reais, além de desconto de até 5 mil reais em parcelas do programa de crédito.

“Com a visão de que a educação é ponto de partida para a transformação da realidade, nós do PRAVALER queremos investir naquele exemplo de jovem que superou as adversidades para continuar em busca da conclusão da sonhada faculdade”, afirma Rafael Baddini, diretor de marketing da Ideal Invest, gestora do crédito PRAVALER. “Este estudante terá, por merecimento, um empurrãozinho para se dar melhor na carreira que escolheu”, diz.

O resultado do Prêmio Educação Transforma PRAVALER será divulgado em abril.

Sobre a Ideal Invest

A Ideal Invest trabalha há 15 anos com soluções para alavancar o ensino superior brasileiro. Desde 2006, a empresa mantém o PRAVALER, maior programa de crédito universitário privado do país. Ao longo destes 10 anos, 80 mil alunos foram beneficiados e cerca de R$ 1,7 bilhão em mensalidades foram financiadas. A empresa tem parceria com cerca de 400 instituições de ensino de todo o Brasil, o que possibilita a ela viabilizar financiamento a 50% das vagas disponíveis no ensino superior privado presencial do País.