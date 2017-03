DESVENDANDO O MISTÉRIO FELICIDADE

Todo mundo procura sempre o segredo da felicidade. Muita gente vai atrás para descobrir onde está a felicidade. As pessoas costumam a todo custo viver a felicidade.

Mas, o que vem a ser felicidade?

Primeiro: a felicidade é um estado de espírito. Segundo: ela deve ser cultivada. E terceiro: ninguém pode ser feliz o tempo todo, não é?

O ser humano está sempre em busca da felicidade que não tem tempo para desfrutá-la. Fica sempre buscando algo fora e se esquece de olhar para dentro de si, esquece da maravilha de estar vivendo. Muita gente acordou sem vida esta manhã. Deixou de ser feliz e adiou para hoje ser feliz, já foi!

Há uma fábula maravilhosa sobre uma menina órfã que não tinha família e nem ninguém para amá-la.

Certo dia, sentindo- se excepcionalmente triste e sozinha ela foi passear por um campo ali próximo e contemplou uma pequena borboleta presa num arbusto de espinho. Quanto mais a borboleta lutava para se libertar mais espinhos cortavam suas asinhas frágeis. Cuidadosamente a menina libertou a borboleta de sua prisão de espinhos. Em vez de voar para longe, a pequena borboleta se transformou em uma fada belíssima. A menina esfregou os olhos sem acreditar no que estava vendo.

— Por sua maravilhosa gentileza, vou realizar qualquer desejo que você queira escolher. Disse a fada.

A menina pensou um pouco e responde: — Eu quero ser feliz! A fada se inclina na direção dela e sussurra alguma coisa em seu ouvido. E em seguida desaparece.

À medida que ia crescendo não havia ninguém na região tão feliz quanto ela. Todos queriam saber o segredo de sua felicidade. E ela somente respondia:

— O segredo da minha felicidade é que ouvi o que uma bondosa fada me disse quando era menina.

Quando estava bem velhinha, em seu leito de morte, todos os vizinhos se reuniram a sua volta com receio de que o maravilhoso segredo morresse com ela: — Conta-nos, por favor! Conte o que a fada disse.

A adorável velhinha simplesmente sorri, seu rosto se ilumina e diz: — Ela me disse que todo mundo, por mais seguro que pareça, mais auto estima que tenha, mais velho ou mais novo, mais rico ou mais pobre, todos sempre precisam da minha presença em suas vidas!

Eu não sei se aquelas pessoas entenderam o recado dessa estória. Eu também não sei se você já pensou sobre isso. E eu também não sei se você pode se permitir na vida servir mais do que receber. O que eu sei é que talvez possa apreciar mais momentos servindo outras pessoas e assim podendo viver mais intensamente, desfrutando a felicidade de fazer a diferença neste mundo como essa doce e sábia velhinha. Pense nisso!

Dr. José Roberto Teixeira Leite é Cirurgião Dentista e Coach em PNL

Email: pnljoseli@gmail.com