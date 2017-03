Com o objetivo de debater os problemas enfrentados pela categoria, a Frente Parlamentar em Defesa das Vistorias Veiculares em Prol da Segurança e da Vida (Frepaves) foi lançada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na última terça-feira, 21, na capital. A Câmara Municipal de Rio Claro foi representada pelo vereador Adriano La Torre (PP).

De acordo com os parlamentares que integram a Frente, entre as prioridades de trabalho está a formulação de projeto de lei que regulamente sua habilitação frente a órgãos públicos e sua área de atuação. Para isso, já foi instalado grupo com a participação de técnicos e entidades.

“Hoje, de acordo com entidades que atuam no setor, existe concorrência desleal em muitas cidades entre empresas. A Frente, formada por deputados estaduais, busca regulamentar a atividade ao estabelecer regra única para todo o Estado de São Paulo”, comentou La Torre.

Estiveram na Alesp, no encontro, representantes das seguintes entidades: Associação Brasileira das Empresas de Vistorias Automotivas; Sindicato das Empresas de Vistorias de São Paulo; Associação Nacional dos Franqueadores de Vistorias; Federação de Serviços do Estado de São Paulo; Associação Nacional das Empresas de Perícias e Vistorias Veiculares; Associação Paulista de Vistorias e Sindicato dos Inspetores Técnicos em Segurança Veicular e dos Empregados e Trabalhadores das Empresas Prestadoras de Serviços do Estado de São Paulo.