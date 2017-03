Coluna Edmar Ferreira

O volante Felipe Melo caiu rapidamente nas graças da torcida do Palmeiras. Nem bem chegou e já virou ídolo, até por sua entrega em campo. Torcedor gosta de jogador bady boy, que provoca e que, principalmente tem raça. É o tal cara cascudo que o time precisava para buscar o bi da Taça Libertadores.

Felipe Melo marcou na quarta-feira contra o Mirassol o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Em uma cobrança de escanteio de Michel Bastos, o volante subiu bem e decretou a vitória por 2 a 0. Para comemorar, imitou um Pitbull, apelido que trouxe da Turquia. Os 21 mil pagantes foram a loucura.

Desde que chegou ao Palmeiras, a torcida canta a música: “O bagulho é doido, Felipe Melo Pitbull, cachorro louco”. Após o gol, os gritos aumentaram no Allianz Parque. Já classificado para a segunda fase do Paulistão, Verdão lidera o Grupo C com folga. Soma 24 pontos, dez a mais que o Novorizontino, vice-líder. Tem tudo para ser o ano do Verdão, mesmo com Eduardo Baptista de técnico.

Edu Dracena merece deixar a zaga do Palmeiras para a volta de Vitor Hugo? Muito provavelmente o torcedor dirá que sim, mas seria uma tremenda injustiça. O que o reserva jogou nessas últimas partidas do Verdão foi uma enormidade. É que Vitor Hugo marca gols de cabeça e forma uma dupla melhor com Mina. Mas Dracena calou a boca de muita gente, inclusive da minha.

Vitor Bueno estava precisando de um gol e ele veio na importante vitória sobre o São Bento por 2 a 0, em Sorocaba. O meia, que se destacou na primeira parte do Brasileirão do ano passado e que em seguida sofreu uma contusão que o tirou de várias partidas, andava bem pra baixo. Contra o Palmeiras, na Vila, perdeu um gol que nem a minha falecida vó perderia.

O resultado não só diminuiu a pressão em cima de Dorival Júnior, como deixou o Santos em situação menos turbulenta no Paulistão. Com a vitória, o Peixe chegou aos 16 pontos no Grupo D e entrou na zona de classificação às quartas de final ao lado da Ponte Preta. O Mirassol, com 14, caiu para o 3º lugar. Já o São Bento, do professor Paulo Roberto, segue com 10 pontos é o último do Grupo C. Luta contra o rebaixamento continua.

Com o gol que marcou diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, Gilberto assumiu a artilharia do São Paulo ao lado de Cueva, ambos com sete gols. Com o empate por 1 a 1, o Tricolor se manteve na liderança do Grupo B do Paulistão com 16 pontos. Na próxima rodada, a penúltima da primeira fase, o time de Rogério Ceni receberá o Corinthians, domingo às 16h, no Morumbi.

O zagueiro Lyanco, de 20 anos, vai mesmo para o Torino. O jogador viaja amanhã para a Itália para assinar um contrato de cinco anos. O Torino pagará sete milhões de euros (R$ 24 milhões) por 100% dos direitos do atleta. Lyanco e seus empresários ficarão com 20% do montante, ou seja R$ 4,8 milhões.

O São Paulo, que detinha os outros 80% dos direitos econômicos de Lyanco, ficará com R$ 19,2 milhões. Mas o acordo ainda prevê um lucro de dois milhões de euros (R$ 6,7 milhões) ao Tricolor por metas alcançadas e porcentagem sobre vendas futuras do zagueiro.

Foi por pouco que o Velo Clube não voltou de Campinas com a vitória. Fez 1 a 0 no Guarani, gol de Cristian, mas tomou o empate em seguida com Everton. O resultado manteve o Rubro-Verde na zona do rebaixamento, em 18º lugar, com 11 pontos. O Barretos tem 13 pontos e hoje é o primeiro que escapa da degola.

O empate diante do Velo Clube custou o emprego do técnico Mauricio Barbieri no Guarani. O treinador tinha recebido uma última chance após o empate por 1 a 1 com o Penapolense, também em Campinas. Mas voltou a decepcionar. Com essa nova igualdade, o Bugre caiu para o 9º lugar, com 17 pontos. Ao todo, foram seis jogos de Barbieri no Guarani, com apenas uma vitória, quatro empates e uma derrota. Vadão será o seu substituto.

Aliás, a rodada foi excelente para o Rio Claro FC. Tirando o São Caetano que massacrou o Mogi Mirim por 6 a 0, no ABC, todos os adversários diretos do Azulão perderam. E cada resultado cabeludo: Bragantino 0 x 2 União Barbarense, Taubaté 1 x 2 Sertãozinho e Batatais 0 x 1 Votuporanguense. Tá iluminado o time de Sérgio Guedes.

Revolta, vergonha, indignação e impotência. Os torcedores do Independente não aguentam mais sofrer. E elegeram um culpado para as últimas duas péssimas temporadas do time: a Arte da Bola, parceira do clube. Após o vexame na Série A-2 do ano passado, que culminou com o rebaixamento para a Série A-3, parece que a lição não serviu.

Os mesmos erros foram cometidos e o Independente está condenado na A-3 deste ano. O time tem mais seis jogos para cumprir e apenas com seis vitórias escapará do rebaixamento para a última divisão do futebol paulista. A possibilidade de queda é de 99% e pode se concretizar já no domingo, contra o Flamengo, em Guarulhos.

“Fora Arte da Bola FDP” foi a frase pichada no muro do Estádio Comendador Agostinho Prada. Mas pelo visto, a parceira não pensa em deixar o Independente até 2020. Pelo menos é o que deu a entender o Dr Anivaldo dos Anjos em recente entrevista ao repórter Denis Suidedos na Gazeta de Limeira. Vale lembrar que o Pradão já foi pichado em outra ocasião e até alguns carros de jogadores foram danificados.

Morreu ontem o primeiro jogador profissional da Chapecoense. Carlos Alberto Lima da Silva, mais conhecido como Betinho, tinha 63 anos. Era ponta-direita e jogou no time de Chapecó no ano de sua fundação, em 1973, quando foi contratado junto ao Grêmio. Encerrou sua carreira no time catarinense em 1981. Era auxiliar-técnico do time Sub-17.

Uma homenagem justíssima. A sala de transmissão reformada da Arena Corinthians, onde ficam as cabines de TV, ganhou ontem o nome de Lilacio Pereira Júnior. Corinthiano, Jumelo, como era carinhosamente chamado, era coordenador de transmissões da Fox Sports. Ele foi uma das vítimas fatais da tragédia com o avião da Chapecoense em Medellín, na Colômbia.

Curiosidade do dia: Pelé ficou na reserva apenas duas vezes na Seleção Brasileira. Dia 7 de julho de 1957 na derrota para a Argentina por 2 a 1, pela Copa Roca, quando entrou no lugar de Del Vecchio e no amistoso Brasil 0 x 0 Bulgária, em 26 de abril de 1970, quando entrou no lugar de Tostão. Nos dois jogos Pelé vestia a camisa 13.