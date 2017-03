Centro Cultural tem show com o cantor Wem na sexta

O Centro Cultural de Rio Claro, recebe na sexta-feira (24) show do cantor e compositor Wem, que está lançando seu novo disco, o “Conectar”. A apresentação está marcada para as 20h30 e tem entrada gratuita.

O show faz parte da turnê de lançamento do disco, que está sendo realizada por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio do Grupo Santa Cruz e da Tenneco Automotive e apoio do ICA. A Secretaria Municipal de Cultura também está apoiando o evento. Este disco, o segundo do cantor, é guiado pela interação entre artista e público.

Vídeo postado no Youtube em setembro do ano passado e compartilhado nas redes sociais do artista no mesmo dia chamava o público: “Aqui quem está falando é o Wem e nesse exato segundo eu começo o projeto do meu novo disco. Gostaria de convidar você para participar desde já de tudo isso comigo”.

Até aquele momento o projeto contava com um pouco mais de 20 canções e a proposta era que o público escolhesse suas dez prediletas a partir de novos vídeos caseiros, postados no Youtube, Facebook e redes sociais. E os avisos iam por e-mail aos interessados inscritos pelo site de Wem.

O número de interessados foi crescendo a cada nova postagem e rapidamente seu mailing ultrapassou os 2.600 inscritos. Toda semana, portanto, Wem postava dois vídeos e enviava mais de 5.200 e-mails para os novos fãs. Recebia as respostas diretamente em sua caixa de entrada: “adorei essa aqui”, “use cordas naquela”, “essa me lembra o cantor tal” etc.

Postadas todas as músicas, mandados os milhares de e-mails, contabilizadas as listas de prediletas do público, Wem fechou repertório de “Conectar”. Chegou então a hora de levantar investimentos para a produção. Atrás do caminho mais coerente com a interatividade da proposta, o artista inscreveu o projeto no site de financiamento coletivo Catarse, usou o mailing para divulgar o projeto e ultrapassou a meta com 8% de sobra.

Sob a produção de Fábio Pinczowski e Wem, “Conectar” foi gravado e mixado no Estúdio 12 Dólares, em São Paulo, na semana anterior ao carnaval deste ano. Fábio Pinczowski tocou as guitarras. Guilherme Kastrup assumiu a bateria. Ricardo Prado, o baixo, os pianos, os teclados e a sanfona. Além de cantar, Wem trouxe para o álbum seu violão – o mesmo com que havia apresentado tão bem as canções para o público nos vídeos demo. E substituiu o excesso de instrumentos por uma cama de coros, criados com as vozes das cantoras Lu Lopes, Marina Pittier e do cantor Fê Stok. Dadi Carvalho (produção e baixo) e Bruno Buarque (bateria) participam da faixa “Se Eu Te Encontrar”, que abre o disco. Amigo de outros tempos, Marcelo Jeneci canta, toca piano e sintetizador em “Antes”.

Agora chegou o momento de levar toda essa história para o palco. Encontrar o público, reforçar, conectar e realimentar os sentimentos gerados por meio desse projeto, potencializar essa experiência em shows ao vivo, e assim alcançar o principal objetivo que é, por meio da arte, da música, transformar as conexões virtuais em conexões reais. Quem quiser conferir vídeos com músicas do cantor pode acessar o linkhttps://www.facebook.com/events/1220340564740828/.