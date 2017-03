Articulação legislativa via La Torre viabiliza emenda  de R$ 100 mil para a Santa Casa

Na última terça-feira, 21, em reunião realizada em São Paulo, o vereador de Rio Claro foi informado que a Santa Casa de Misericórdia já recebeu ofício informando dos trâmites legais para a liberação do dinheiro.

“A saúde pública é o grande desafio para os gestores em todo o país. A pedido de La Torre protocolamos emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para Rio Claro recurso este que será destinado para a Santa Casa de Misericórdia”, comentou Pinato na capital paulista.

No encontro, La Torre destacou a importância do apoio ao salientar que Rio Claro vive situação caótica no que diz respeito a atendimentos atrasados. “Hoje, de acordo com dados da Fundação Municipal de Saúde, temos mais de 30 mil pessoas aguardando por exames e consultas sem contar com o problema gravíssimo que é a falta de leitos para internação”, explicou o parlamentar do PP no Legislativo local.

Ainda na reunião, La Torre solicitou apoio ao deputado federal para que Rio Claro possa receber mais um veículo, destinado à área da Saúde, bem como emenda parlamentar para o setor de Esporte. Ao justificar os pedidos, o vereador comentou com Pinato que o fortalecimento da frota de veículos na área da Saúde se faz necessário para que os atendimentos à população possam ocorrer sem transtornos. No Esporte, La Torre ressaltou ao deputado federal que a recuperação de praças esportivas principalmente em bairros periféricos trata-se de uma necessidade para que as famílias possam ter acesso ao lazer com qualidade.

Pinato, ao receber as solicitações, informou a La Torre que ainda neste ano vai encaminhar trabalhos em Brasília para viabilizar os recursos. “Rio Claro, através do vereador La Torre, está na nossa lista prioritária de ações”, finaliza Pinato.