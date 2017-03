Adolescentes do Jardim Bonsucesso estão nas semifinais do Campeonato Paulista do Boxe

Com este objetivo, o professor Marcos Macedo, precursor do boxe olímpico em Rio Claro é o responsável pela equipe da MM Boxe Jardim Bonsucesso que participa do Campeonato Paulista Infantil e Cadetes no Centro Olímpico de São Paulo.

Dois atletas da equipe, Eduardo Martins, o Maguila, e Gabriel Vinícius Gomes, conhecido como Alemão, garantiram vagas nas semifinais da competição em disputas ocorridas no último domingo, 19. Para carimbar vaga na seqüência da competição, Alemão, 13 anos, venceu por nocaute na categoria Infantil até 38 quilos.

Destaque também para Maguila que aos 14 anos derrotou o atual medalha de bronze do ranking nacional Gabriel dos Santos, 16 anos, na categoria Cadete até 63 quilos. Luan Silva, 13 anos, já está na final da categoria Infantil até 52 quilos, venceu por W.O.

Os atletas Alemão e Maguila vão retornar ao Centro Olímpico no próximo domingo, 26, em busca de vagas nas suas respectivas categorias. “Estamos colhendo frutos do trabalho que teve início na Associação de Bairros Amigos Unidos Pelo Mesmo Ideal há dois anos”, comemora o professor Macedo ao agradecer o apoio de Luciano Bonsucesso que garantiu o espaço para treinamentos bem como incentiva cerca de 30 garotos a praticarem o boxe olímpico no bairro.

O campeonato é organizado pela Federação de Boxe do Estado de São Paulo (Febesp) e apoio da Liga Sorocabana de Boxe e do Centro Olímpico de Pesquisa e Treinamento de São Paulo. Esse torneio já revelou grandes nomes para a modalidade e a cada ano que passa o nível técnico da garotada impressiona e também enche os olhos de quem acompanha de perto o boxe em nosso Estado.