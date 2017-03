Prefeitura faz recapeamento em trecho da Avenida Brasil

Trecho de 300 metros entre a as empresas Tigre e a Owens Corning, no sentido bairro-centro, fica com meia pista liberada durante as obras. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegarem pela via

A prefeitura de Rio Claro está melhorando as condições de tráfego em trecho da Avenida Brasil, importante via que dá acesso ao Distrito Industrial. Cerca de 300 metros da pista, no sentido bairro-centro, está recebendo obra de recapeamento asfáltico. O segmento, que vai da Tigre até a Owens Corning, fica com meia pista liberada durante a obra, o que exige atenção redobrada dos motoristas que guiam pelo local.

“Estamos fazendo o recapeamento utilizando massa quente, que dá maior durabilidade ao serviço”, explica o secretário de Obras, Paulo Roberto de Lima. A perspectiva é que o trabalho seja concluído nesta semana.

A ação na Avenida Brasil começou na segunda-feira (20) com serviço de tapa-buraco para recuperar a base do pavimento naquele trecho. Agora está sendo aplicada a nova capa de asfalto.

Na semana passada a prefeitura concluiu recapeamento em bairros da região sul de Rio Claro. Foram recapeados trechos da Avenida 7 no Jardim as Palmeiras e parte da Estrada dos Costas.