Prefeitura de RC homenageia guardas civis que se destacaram em fevereiro

Na segunda-feira (20) os guardas civis municipais, José Augusto Silvério e Thiago Henrique de Lima Rossini, foram homenageados pela prefeitura de Rio Claro como destaques da corporação do mês de fevereiro. “Os guardas civis saem de casa diariamente para defender a segurança de nossas famílias e nada mais justo que reforçarmos nosso reconhecimento a esses importantes profissionais”, disse o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, durante o evento que aconteceu no paço municipal.

Juninho lembra que a prefeitura está ampliando os investimentos e ações para melhorar a segurança no município. Alguns exemplos são o programa Guarda Cidadã, o treinamento do canil da GCM, que foi transferido para o Lago Azul, a maior proximidade com a Polícia Militar e o novo sistema de rádio na região rural do município.

O secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba, ressaltou a importância da homenagem e da segurança da cidade feita pela GCM. “Buscamos motivar ainda mais os guardas com a homenagem de destaque do mês e também mostrar a toda população a importância da Guarda Municipal nas ruas, colaborando para a segurança da comunidade”.

Para o GCM Silvério a homenagem mostra a valorização da pessoa que está por trás da farda. “O reconhecimento é sempre bem vindo e nos estimula cada dia mais a servir a sociedade”. Já Rossini disse ser importante essa lembrança do poder público, assim como o reconhecimento da população.



Os dois homenageados se destacaram em ocorrência durante patrulhamento pelo bairro Claret, quando perseguiram quatro indivíduos em veículo roubado. Um dos elementos desceu do carro e efetuou disparos contra a equipe que, com apoio de outras viaturas da Guarda Civil, deteve um dos suspeitos e recuperou objetos de valor.

Da solenidade na segunda-feira também participaram o procurador geral do município, Rodrigo Ragghiante; o secretário de Agricultura, Emílio Cerri; o diretor do Procon, Thiago Falcão; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa; os vereadores Ney Paiva, Seron do Proerd, Júlio Lopes, Irander Augusto, Geraldo Voluntário e Yves Carbinatti; o comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro, coronel Marcio Silveira Franco; e o comandante do Tiro de Guerra, Fábio Alexandre.