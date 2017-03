PM apreende adolescente por ato infracional de tráfico de drogas

Durante patrulhamento os policiais da equipe do canil receberam uma denúncia anônima, a qual relatava que um traficante estava comercializando drogas nas imediações do bairro e após serem informados sobre as características do infrator, obtiveram sucesso em localizá-lo. Ao realizarem os procedimentos de busca, com apoio do cão de faro Thor, foram encontradas 07 porções de cocaína e a quantia de R$ 70,00.

Conduzido ao Plantão Policial, foi realizado o registro da ocorrência, sendo ouvido e liberado ao seu responsável.