Na UFSCar, Encontro de Ensino de Leitura e Escrita está com inscrições abertas

O II Encontro de Ensino de Leitura e Escrita (EELE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) será realizado no dia 27 de maio e visa à discussão sobre a formação de profissionais da Educação Infantil, dos anos iniciais e da Educação de Jovens e Adultos, para o ensino da leitura e escrita, considerando os diversos contextos do uso da Língua Portuguesa. O evento está com inscrições abertas para submissão de trabalhos até o dia 1º de abril. Os interessados podem consultar o site para inscrição e normas, no endereço http://eeleufscar.wixsite.com/iieele.

O tema deste ano é “Contribuições da Linguística e da Educação Especial para o Ensino da Leitura e Escrita”. O encontro tem por objetivo ampliar o debate e as trocas de experiências na área do ensino da escrita e da leitura, a partir da participação de professores da Educação Básica, discentes de graduação, em particular dos cursos de licenciatura em Pedagogia e Letras, presencial e a distância, além de pesquisadores da área.

As inscrições para participação como ouvinte seguem até o dia 26 de maio ou até o preenchimento das vagas disponíveis.

O evento gratuito, organizado pelo Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP), será realizado no dia 27 de maio, às 9 horas, no Teatro Florestan Fernandes da UFSCar, localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. Os participantes terão direito a certificado.

Mais informações pelo site do evento http://eeleufscar.wixsite.com/iieele, pelo e-mail eele.ufscar@gmail.com ou pelos telefones (16) 3351-8375 e (16) 3351-8667.

As inscrições para participação como ouvintes segue até dia 26 de maio