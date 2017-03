Mutirão contra o Aedes recolhe uma tonelada de entulho em 2,6 mil casas

Agentes do Centro de Controle de Zoonozes, da Fundação de Saúde de Rio Claro, visitaram 2.649 casas no mutirão de combate ao Aedes aegypti sábado (18) nos bairros Terra Nova, Guanabara I e II, Inocoop e Jardim Novo II. A operação contou com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que enviou caminhão e equipe do cata bagulho.

Foram recolhidos 1.660 quilos de entulho, potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Todos os sábados bairros de Rio Claro são visitados pelas equipes da Fundação de Saúde e prefeitura nos mutirões de combate ao Aedes aegypti. A administração municipal ressalta a importância de todos fazerem a sua parte na luta contra o mosquito, evitando o acúmulo de água parada em vasos, garrafas e pneus velhos. Também é fundamental fazer o descarte correto de lixo e entulho.