Fundação de Saúde investe R$ 8,2 milhões na compra de medicamentos

A compra abrange 170 categorias de remédios, que vão abastecer as farmácias das unidades da Avenida 29 e Cervezão.

A Fundação de Saúde de Rio Claro está investindo R$ 8,2 milhões na compra de medicamentos, incluindo reposição de estoque. O primeiro lote com insumos para o setor de enfermagem já chegou e os próximos lotes serão de remédios.

As compras estão sendo feitas a partir de concorrência pública, na modalidade “pregão” com registro de preços, finalizada com a homologação na sexta-feira (17). São mais de 170 categorias de medicamentos, que irão abastecer as farmácias das unidades de Saúde, incluindo a da Unidade Básica da Avenida 29 e da UPA do Cervezão, que desde o mês passado permanecem abertas também aos sábados, domingos e feriados.

No sábado (18) o dispensário municipal recebeu três caminhões com itens para reposição e manutenção de estoque de insumos básicos para o atendimento médico, entre eles 670 rolos de lençol de papel, três mil sondas uretrais, mais de 30 mil frascos de soro fisiológico, gaze, algodão, esparadrapos, luvas e outros.

Iniciado na semana passada, o primeiro pregão da Fundação de Saúde na atual administração municipal representou economia de R$ 12 milhões para os cofres públicos, já que a estimativa inicial de preço, em torno de R$ 20 milhões, caiu para aproximadamente R$ 8 milhões com a disputa entre as empresas durante a concorrência pública. Uma redução de 60%.

Além dos medicamentos comprados pela Fundação de Saúde, o município também oferece à comunidade remédios fornecidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação para o Remédio Popular (Furp), e pelo Governo Federal.