Fundação de Saúde de RC e Bezerra realizam palestras sobre Saúde Mental

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro e a casa de saúde Bezerra de Menezes realizam a partir da sexta-feira (24) uma série de palestras direcionadas aos médicos da rede de atenção básica em saúde. As atividades serão realizadas no “Bezerra de Menezes”.

O objetivo dos encontros, intitulados “Intervenções de Saúde Mental na Atenção Básica em Saúde”, é esclarecer os especialistas sobre a nova Reforma Sanitária, a descentralização das ações de saúde mental, os novos medicamentos da relação nacional e as novas demandas enfrentadas pelos médicos.

A palestra dessa sexta-feira começa ao meio-dia, sob o comando do médico Danilo Simões de Paschoal, psiquiatra da Fundação Municipal de Saúde. O tema será “Síndromes Depressivas e Síndromes de Ansiedade.

O segundo encontro será realizado no próximo dia 31 e terá palestra da psiquiatra, doutora em psicobiologia, Katia Maria Monteiro Rodrigues de Carvalho. Katia é diretora clínica da Casa de Saúde Bezerra de Menezes e plantonista do Programa de Saúde Mental de Rio Claro.

Também no dia 31, das 10 horas ao meio-dia, haverá atividade motivacional e participação da psicóloga e doutoranda do programa de clínica médica pela Unicamp, Karen Batista. A especialista é coordenadora do Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial) e do CESM (Centro de Especialidades em Saúde Mental) em Rio Claro.

A terceira e última atividade está marcada para o dia 7 de abril, com o médico psiquiatra Ataliba de Carvalho Junior, que falará sobre “Emergências Psiquiátricas e Suicídio”. Doutorando do Programa de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas de Unicamp, Ataliba é professor da PUC-Campinas e já foi plantonista no Programa de Saúde Mental em Rio Claro.