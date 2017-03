‘Direita livre’ melhora trânsito no cruzamento da Estrada dos Costas com Avenida 7

Medida da prefeitura deixa trânsito mais fluente no trecho. Cruzamento foi sinalizado com as novas orientações. Motoristas devem redobrar atenção

Motoristas que dirigem no sentido centro-bairro pela Estrada dos Costas no Jardim das Palmeiras, em Rio Claro, não precisam mais esperar o semáforo abrir para entrar à direta na Avenida 7. Nesse cruzamento foi adotada a “direita livre”, ou seja, o sinal fecha naquele ponto apenas para quem vai continuar seguindo reto pela Estrada dos Costas.

A nova sinalização liberando a conversão à direita inclui indicação luminosa e aviso em placa de trânsito daquele cruzamento. “Com essa medida o movimento nesse ponto passa a fluir melhor, não havia necessidade de ‘segurar’ quem segue pela Avenida 7, isso deixava o trânsito ali desnecessariamente moroso”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que acompanhou na semana passada a colocação dos equipamentos com as novas orientações.

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, pede que os motoristas redobrem a atenção nesses primeiros dias da nova configuração do trânsito naquele ponto. “Estamos tomando medidas para melhorar o fluxo de veículos e lembramos que nenhuma mudança tem os resultados esperados sem a colaboração dos motoristas”, frisa.



Outras medidas estão sendo tomadas pela prefeitura para ampliar a segurança na Estrada dos Costas, que terá novo semáforo no cruzamento com a Rua 30. De acordo com o diretor municipal de Mobilidade Urbana, Adilson Marques, a prefeitura está analisando outros pontos de trânsito para adotar a “direita livre”. “Um dos cruzamentos em estudo é o que dá acesso ao Distrito Industrial, na Rua 3-A com a Avenida 80-A, Jardim Village”, informa.