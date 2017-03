Dia Mundial da Água – dicas de como reduzir sua conta de água

A Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA), do Grupo Gestor Universidade Sustentável (GGUS), trará para a Unicamp neste dia 22 de março um veículo tipo furgão, denominado Laboratório Móvel de Uso Racional da Água, utilizado como ferramenta nas ações de Educação Ambiental para o Uso Consciente da Água. O veículo é equipado com bancadas funcionais para demonstração e treinamento sobre o funcionamento de variados modelos de torneiras, duchas de banho, válvulas de descarga e dois vasos sanitários (6 LPF), sendo um com válvula de descarga e outro com caixa acoplada. As instalações permitem a medição do volume de água consumido por cada equipamento e a comparação de consumo entre modelos que possuem dispositivos com fabricação e princípios de funcionamento voltado para redução de consumo.

O Laboratório Móvel de Uso Racional da Água ficará estacionado na Praça das Bandeiras em frente ao prédio da Reitoria,em Campinas e receberá visitantes a partir das 10 horas. Mais informações podes ser obtidas na página especial para o evento no site do GGUS.