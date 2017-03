Angus: volta de um clássico entre machados, sangue e cruzadas

Com uma nova edição e conteúdo exclusivo, os aficionados pelas aventuras do guerreiro Angus irão vibrar mais uma vez com essa narrativa épica e histórica, que conquistou fãs em mais de 30 países pelo mundo – sendo best-seller em nações como a China, Rússia, Coréia além de regiões na América Latina incluindo o Brasil.

Agora em uma trilogia publicada pelo Grupo Editorial Novo Conceito, a série do escritor Orlando Paes Filho mescla literatura fantástica com importantes fatos históricos da humanidade, e vai garantir que os amantes de seriados como Game of Thrones e Vikings estejam muito bem entretidos entre as temporadas – e durante elas também!

Angus – o primeiro guerreiro é o título de início dessa história que narra o cotidiano dos cristãos primordiais na Europa e da briga sangrenta com os pagãos. Seguindo a vida do guerreiro Angus MacLachlan, o leitor será apresentado a essa incrível narrativa medieval sobre conflitos, sejam eles externos como as batalhas pelo poder, ou do próprio personagem tentando separar o bem do mal.

Com um embasamento histórico muito bem preparado, Angus é muito mais que uma simples fantasia. O título apresenta para o leitor toda uma gama de fatos que revelam não só o cristianismo durante a idade das trevas, mas também como a influência da religião modificou toda uma sociedade para o que conhecemos atualmente.

Em extraordinárias batalhas, uma intricada rede de relacionamentos, costumes vikings, e uma formidável narrativa de estratégias de guerra, Orlando demonstra por que o título foi – e continua – um sucesso entre o público. Seja ele entusiasta do período medieval ou das invasões nórdicas pelo continente europeu, a leitores que buscam uma emocionante aventura para avivar o gosto pela boa literatura.

Saiba mais sobre o universo Angus! O spin-off do começo dessa incrível aventura está disponível para download gratuito na Amazon (http://bit.ly/Angus00) e o instagram da série conta com ilustrações exclusivas dos personagens, é só acessar @angusserie.